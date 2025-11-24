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"הושאל למוסד"
בהסכמת ראש המוסד: הקצין מאמ"ן שהיה קשור לטבח - יפוטר מתפקידו הנוכחי
דוד הכהן
קצין המודיעין שהיה בשביעי באוקטובר ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, והוזז למוסד, בשל הכישלון, ייאלץ לעזוב גם את תפקידו הנוכחי במוסד, כך הגיעו לסיכום ראש המוסד והרמטכ"ל (חדשות)
המחדל שהוביל לטבח הנורא
בדרך לזעזוע בצה"ל: הרמטכ"ל יטיל אחריות אישית על חלק מהקצינים הבכירים | קמ"ן אוגדת עזה יודח
בבלי
הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מהצבא | קצינים בכירים נוספים, חלקם עדיין בשירות, הוזמנו לצורך הצגת מסקנות אישיות וצעדים פיקודיים - בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי המלחמה (צבא וביטחון, בארץ)
הקונספציה נמשכת
הקצין שהתעלם מאזהרת התצפיתניות, קודם לתפקיד יוקרתי
דוד הכהן