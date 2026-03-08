בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין דוחות הביקורת על אירועי שבעה באוקטובר, מבקר המדינה מודיע כי ארבעה דוחות יושלמו ויפורסמו – ובהם הדוח על מסיבת רעים וההגנה על ערי הדרום – בעוד שהעבודה על ארבעה דוחות אחרים תיעצר כליל. המשרד תוקף: "השאלות הקשות עדיין מרחפות באוויר" (משפט)
אשתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצבת תחת ביקורת לאחר שהביעה תמיכה במאמר שטען כי התחקיר על המעשים הקשים שביצע ארגון הטרור חמאס במהלך מתקפת השבעה באוקטובר הוא "מפוברק" | פוסט נוסף בו תמכה כלל את הסיסמה "מן הנהר עד הים", שנתפסת כקריאה לחיסולה המלא של מדינת ישראל (בעולם)