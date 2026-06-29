מבקר המדינה נגד שופטי בג"ץ: "הציבור נותר בלי תשובות"

משרד מבקר המדינה הגיב היום לפסיקת בג"ץ הנוגעת לשמונה ביקורות שטרם הושלמו, והודיע כי יפעל בהתאם להחלטת השופטים אך הביע אכזבה עמוקה מעצירת חלק מהבדיקות החיוניות.

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהתקבלה היום בעניין שמונה דוחות ביקורת שהעבודה עליהן טרם הסתיימה, הודיע משרד מבקר המדינה כי ישלים את ביצוען של ארבע ביקורות בהתאם לפסיקה ויביא לפרסומן לציבור.

בין הדוחות הללו, שהמשרד יסיים את כתיבתם ויחשוף בפני האזרחים, נכללים הדוח המרכזי על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה, וכן הדוח העוסק בהגנה על ערי הדרום.

מנגד, לגבי ארבע הביקורות הנוספות שעמדו במרכז הדיון, הודיע משרד המבקר כי יעצור את פעולתו ולא ישלים את הבדיקה בעניינן. במשרד מתחו ביקורת נוקבת על השלכות ההחלטה ומסרו כי לדאבון הלב, שלוש שנים לאחר האסון טרם קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות שעדיין מרחפות באוויר בעניינן של ארבע ביקורות אלו.

במשרד המבקר ביקשו להדגיש כי המאמץ לחשיפת המחדלים נמשך בהיקף נרחב, וכי במהלך השנה האחרונה לבדה פורסמו למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים בפעולת ההיערכות של המערכת המדינית, הצבאית והאזרחית. בביקורות אלו עמד המבקר באופן ישיר על האחראים לכשלים בכלל הדרגים, ובמשרד אף ציינו כי כבר מחר צפויים להתפרסם ארבעה דוחות חמורים נוספים.