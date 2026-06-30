איזנקוט השיק את המפלגה החדשה והודיע: "נגדיל את שורות הצבא"

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, שמוביל את האופוזיציה בכל הסקרים בשבועות האחרונים, השיקה הערב (שלישי) את הקמפיין הרשמי שלה תחת הכותרת "ישראל חייבת לנצח!".

בין השאר, איזנקוט הבטיח "להגדיל את שורות הצבא כדי להקל משמעותית על משרתי הסדיר והמילואים, מבלי להתפשר על צורכי הביטחון".

"עלינו החובה לשים סוף לטירוף המערכות, ולוודא את המעבר האחראי והמשותף אל עבר העשור הבא. כי למדינת ישראל אין פריבילגיה לשגות שוב", הוסיף. עוד הבטיח איזנקוט "להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית לחקר האמת, שלאורה נלמד מהעבר וניערך לעתיד. לדאוג לכל מי שנפגע בגופו ובנפשו במלחמה. עבורנו, זו חובה ראשונה".

אחרי שוועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת 'חוק יסוד: לימוד תורה', טען איזנקוט כי "גם השבוע, בחרה הממשלה שוב בהישרדותה, במחיר החלשת צה"ל. כך לא מתנהג מי שחפץ באחדות ציונית אמיתית. דווקא ברגעיה הקשים ביותר של ישראל, מי ששולחים את לוחמנו לשדה הקרב, מתחרים מי יקלל ויצעק יותר. מי יתחנף או יתבטא בחריפות וביזוי נגד משרתי ציבור. בשביל מה? בשביל עוד כותרת?".

עוד אמר איזנקוט: "הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם אחר. אך היא תדע להכריע באומץ, בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם - בביטחון, בחובת השירות, בחינוך ממלכתי לכולם".

איזנקוט הוסיף בהתייחס לרצון שהביע נתניהו להקים ממשלה לאומית רחבה: "יש פרדוקס גדול שראש הממשלה קורא לאחדות במוצאי שבת וביום ראשון עושה צעדים שמפלגים את החברה הישראלית. הוא מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית כשקרוב ל-70% מאזרחי ישראל רוצים ועדת חקירה ממלכתית, והוא ממשיך את הרפורמה שכל כך פיצלה את החברה. המבחן הוא לא בשיווק וסיסמאות אלא במעשה".