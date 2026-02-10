דו"ח המבקר ותגובת הסניגוריה חושפים מציאות של ריגול המוני | מיליוני תוצרי מידע אישי נשאבו ללא אישור, מיקרופונים הופעלו מרחוק, וב-40% מהמקרים נאסף מידע אסור על פי חוק | הסניגוריה הציבורית במתקפה חסרת תקדים: "פגיעה אנושה בזכויות חוקתיות" (חוק ומשפט)
שופטי בג"ץ דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין הקפיאו את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר. השופטים הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל (חדשות)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן | לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית (חדשות, תחבורה)
מבקר המדינה נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתריע: "טוהר הבחירות בסכנה" | לדבריו: "מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך" (חדשות)
מבקר המדינה סיפר כי רצה לבדוק את החשדות לשחיתות בהסתדרות לפני תקופה, אך היו כאלו שניסו למנוע זאת | המבקר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בביצוע הביקורת, תוך תיאום עם גורמי אכיפת החוק, כדי לא לפגוע בחקירה המתנהלת כעת (חדשות)
בדו"ח המיוחד המתפרסם היום על תלונות הציבור במבצע 'עם כלביא' מוצגות תלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה • אחת מהתלונות מתייחסת למקרה בו משפחות שפונו מבתיהן בבני ברק נדרשו לעזוב את המלון ביום צום י"ז בתמוז • עפ"י הנתונים כ-52% מהתלונות שבירורן הסתיים באו על תיקונן (חדשות)
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מפרסם היום את הדו"ח המיוחד של נציבות תלונות הציבור על התלונות במבצע 'עם כלביא' • בדו"ח הוא מציין את פעולות הנציבות, במהלך המבצע, כמות התלונות שהגיעו ואת הנושאים העיקריים שלהן • מבקר המדינה: "ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע" (חדשות)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קובע בדו"ח נוסף שפורסם הבוקר כי "במשך יותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום" | המבקר מציין כי ההחלטות שקיבלה הממשלה "לא השיגו את תכליתן" | המבקר מטיל אחריות אישית על האחראים לכשלים: ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ', שר הביטחון לשעבר גלנט וקודמיו (בארץ)
הסנגוריה הצבאית פנתה הבוקר לבג״ץ בטענה כי מבקר המדינה החל בבדיקת ״נושאי הליבה״ של הטבח בעוטף - שאמורים להיות שמורים לוועדת חקירה ממלכתית בלבד | בעדכון נכתב כי "חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות" (צבא)
מבקר המדינה אנגלמן שלח לפני תקופה שאלון מפורט לבכירי צה"ל שכיהנו בתפקיד - בזמן השבעה לאקטובר, ואיים כי אם יסרבו לשתף פעולה הוא יפעיל את סמכותו נגדם | במקביל: ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה מתחמק מלהיפגש עם המבקר (חדשות)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון לשעבר גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולבכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי הטבח בשמחת תורה | אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו" (בארץ)