יעקב מרגי הודיע לדרעי: פורש מהכנסת ומהחיים הפוליטיים

סגן יושב ראש הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, הודיע היום (רביעי) ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי על החלטתו שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובה ולפרוש מהחיים הפוליטיים. ההודעה פורסמה בתקשורת אצל הח"כ לשעבר יגאל גואטה, וסימנה את סיומו של פרק מרכזי בפוליטיקה החרדית.

מרגי, בן 65, הינו השני בש"ס שמודיע על פרישה מהרשימה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר ח"כ משה ארבל. כפי שפורסם באתר 'בבלי', רשימת ש"ס צפויה להתרענן בנציגים נוספים וחדשים, כאשר גדולי ישראל יגבשו את הרשימה החדשה שתכהן בכנסת ה-26. מילד עולה ממרוקו ועד כיסאות השרים יעקב מרגי נולד ברבאט שבמרוקו בשנת תשכ"א (1960), ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1962 במסגרת "מבצע יכין". הוא גדל בבאר שבע, שירת בגדוד הקשר של פיקוד הדרום, ובין השנים 1982-1993 עבד בקריה למחקר גרעיני בדימונה. במקביל רכש מיומנויות בתחומי החשבונאות והמיסוי. בשנת 1993 זיהה אריה דרעי את הפוטנציאל הציבורי שלו, ומינה אותו ליו"ר המועצה הדתית בבאר שבע - תפקיד שבו כיהן כעשור והתמקד בסיוע לנוער בשכונות מצוקה ובחלוקת מזון לנזקקים. הזינוק הארצי הגיע בשנת 2001, כשמונה למנכ"ל תנועת ש"ס, תפקיד שבו החזיק 11 שנים וביסס את מעמדו כמנוע הארגוני הראשי של המפלגה. המנוע הפרלמנטרי: חקיקה שמשנה מציאות בשנת 2003 נבחר מרגי לראשונה לכנסת ה-16, ומאז הפך לאחד המחוקקים הפוריים ביותר בבית הנבחרים. עשייתו התאפיינה בחיבור עמוק לצרכים יומיומיים של אזרחי המדינה, ללא הבדל מגזר. כיו"ר ועדת החינוך בכנסת ה-20, הפך את הוועדה לזירת מאבק בלתי מתפשרת באפליה הממסדית. בשנת 2018 זכה מרגי באות הפרלמנטר המצטיין מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה. השופט בדימוס תיאודור אור ציין בנימוקיו: "בעבודתו המקצועית התנהל באופן קשוב ועשה כמיטב יכולתו לסייע לאוכלוסיות מוחלשות, תוך שימוש בתבונה בכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותו".

מרגי ניהל מאבק חזיתי ועיקש נגד האפליה בקבלת בנות ספרדיות למוסדות החינוך החרדיים, ולא היסס להתעמת עם גורמים חזקים בתוך עולם התורה לטובת הצדק החברתי. לצד זאת, הוביל רפורמות בחינוך המיוחד, צמצום מספר התלמידים בכיתות במסגרת "מחאת הסרדינים", ופיקוח על מחירי הצהרונים.

בכנסת ה-23 כיהן כיו"ר ועדת הכלכלה, ובתקופת משבר הקורונה המורכבת קיימה הוועדה תחת הנהגתו מספר שיא של 202 דיונים. הוועדה אישרה עשרות חוקים ותקנות שעסקו בפיצוי בעלי עסקים, הגנת הצרכן וחיזוק החקלאות הישראלית.

כהונה שרותית והישגים ממשלתיים

מרגי כיהן פעמיים כשר בממשלות ישראל. כשר לשירותי דת בממשלה ה-32, הוביל את מהפכת הרישום האזורי לנישואין - "פתיחת אזורי רישום" - שאפשרה לזוגות להירשם בכל מקום בארץ וקירבה את שירותי הדת לציבור הרחב.

כשר הרווחה והביטחון החברתי בממשלה ה-37, נכנס לתפקיד עם הקמת הממשלה בסוף 2022. אולם ביולי 2025 בחר לפרוש מהתפקיד, בעקבות החלטת מפלגתו לפרוש מהקואליציה על רקע משבר חוק הגיוס. מרגי היה מעורב בהתדיינויות סביב נוסח חוק הגיוס, אך בסופו של דבר הסיעות החרדיות בחרו בפירוק הקואליציה.

פילוסופיית העבודה: נגישות ללא תקדים

מעבר לתארים ולחוקים, סוד כוחו של יעקב מרגי היה הנגישות הבלתי אמצעית שלו. בניגוד לנבחרי ציבור רבים המסתגרים מאחורי עוזרים ודוברים, מרגי שמר לאורך כל שנותיו בכנסת על מספר טלפון אישי פתוח וזמין לציבור.

הוא האמין באדיקות שפניות הציבור הן "חומר הגלם" הטוב ביותר לחקיקה. הצרכים, המצוקות והעוולות שעלו משיחות הטלפון היומיומיות עם אזרחים מהשורה תורגמו על שולחנו להצעות חוק ממוקדות ששינו את חייהם של מיליונים. לצד העשייה הציבורית האינטנסיבית, שמר מרגי על עולם רוחני עשיר: הוא חיבר את ספר המאמרים על פרשות השבוע "את שאהבה נפשי", נוהג להפיץ דרשות תורניות, ואף כותב שירה לעת מצוא.

מי ייכנס במקומו?

כעת צפוי להיכנס לכנסת סימיון (סימון) מושיאשוילי, שכיהן עד שח"כ חיים ביטון התפטר ממשרד החינוך בעקבות משבר חוק הגיוס. מושיאשוילי ייכנס לכנסת עד הבחירות, שבהן יגבשו גדולי ישראל את הרשימה החדשה שתכהן בכנסת ה-26.

מותיר חלל עמוק

פרישתו של יעקב מרגי מותירה חלל עמוק בסיעת ש"ס ובכנסת בכלל. בתקופה שבה הפוליטיקה נתפסת לעיתים קרובות כזירה של הצהרתיות וקיטוב, מרגי ייזכר כאיש של ביצוע, יושרה חברתית ויכולת עבודה מרשימה חוצת מחנות.

הוא מסיים קריירה פוליטית ארוכת שנים, כשהוא מותיר אחריו רשימת הישגים חקיקתיים וציבוריים שיוסיפו להשפיע על החברה עוד שנים רבות. כפי שעולה מדו"ח פעילות חברי הכנסת החרדים, מרגי היה בין הפרלמנטרים הפעילים והמסורים ביותר במשכן הכנסת.

יצויין כי למרות הדיווח החד משמעי של גואטה, גורמים שונים במפלגת ש"ס מכחישים את הפרסום וטוענים כי מרגי יתמודד גם בבחירות הקרובות ברשימת ש"ס. אנו באתר 'בבלי' נמשיך ונעקוב.