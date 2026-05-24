בבלי
עבאס על הכוונת

בליכוד נערכים לבחירות: המהלך של נתניהו להחלשת גוש האופוזיציה

בסביבת נתניהו מקדמים מהלך שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"ם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה | לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו במהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - תנועת האם של מפלגת רע"ם - כארגון טרור, בשל הפעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה (פוליטי)

ח"כ מנסור עבאס (צילום: פלאש 90)

בסביבת ראש הממשלה מקדמים בימים אלו מהלך שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"ם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה. לפי הדיווח הערב (ראשון) המהלך נמצא בשלבי קידום, וטרם ברור מתי יוכרע התזמון המדויק של הבחירות עצמן.

לפי הדיווח בחדשות 13, לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו בהובלת מהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי - תנועת האם של מפלגת רע"ם - כארגון טרור, בשל הפעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה. המהלך דורש קידום חקיקה בכנסת, וכן חוות דעת מגורמי הביטחון הרלוונטיים, בראשם שב"כ.

בתוך כך, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו הערב כי הן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות, וקוראות לרע"מ "לחתום מיידית על ההסכם".

המפלגות קיימו פגישה משותפת שלאחריה מסרו כי "שלוש המפלגות הדגישו שקיימת ביניהן הסכמה בסוגיות הפוליטיות המרכזיות שעל הפרק. הודגש גם הצורך בהמשך התיאום הפוליטי והפרלמנטרי גם לאחר הבחירות. היינו רוצים שגם רע"מ תהיה צד להסכם הפוליטי ותתרום לחיזוקו, במיוחד נוכח הרדיפה המתמשכת, האיומים בהוצאה מחוץ לחוק וניסיונות הפסילה נגד המפלגות הערביות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר