הגרלת 'דירה בהנחה' נפתחה - לומדי תורה נפסלו אוטומטית

ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית 'דירה בהנחה' של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל נפתחה היום (שני), כאשר לראשונה מאז השקת התוכנית - נקבע מנגנון סינון אוטומטי שפוסל חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. במסגרת ההגרלה הנוכחית יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות, המתפרסות על פני 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

התיקון המשמעותי שנכנס לתוקף מחבר באופן ישיר בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור ממשלתיות. על פי ההחלטה, משרד השיכון יבצע סנכרון מחשוב קשיח ואוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל, כאשר מועמד - או אחד מבני זוגו - שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף בהגרלה.

במשרד השיכון הבהירו כי "בדיקה קריטית זו תתבצע אוטומטית מיד לאחר סגירת ההרשמה, באמצעות סנכרון נתונים מאובטח שיועבר מצה"ל ומערכת הביטחון, ומי שלא הסדיר את מעמדו - מועמדותו תבוטל". ההחלטה מבוססת על פסיקת בג"ץ שקבעה את הזכאות להשתתפות בהגרלה בהתאם לנתוני משרד הביטחון.

המכה היא כפולה: הסנקציה המשפטית קובעת כי גם אזרחים שכבר זכו בהגרלה בעבר אך טרם השלימו את רכישת הדירה - זכייתם תבוטל לאלתר וכספם יוחזר. בלשון המשפטית של ההחלטה נקבע: "הגשת בקשה שלא בהתאם למצב האישי תביא לשלילת הזכאות, הזכייה וביטול הרכישה".

בין היישובים המשתתפים בהגרלה: ראשון לציון, רחובות, מזכרת בתיה, אשדוד, בית דגן, כפר מנדא, כפר סבא, מעלה אדומים, נהריה ועוד. ההרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, ב-22 ביוני, כאשר אישור זכאות ניתן להנפיק עד ל-7 ביוני. זו ההגרלה ה-20 מאז החלה תוכנית 'מחיר למשתכן' בשנת 2017.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר כי "הגרלת 'דירה בהנחה' יוצאת לדרך עם אלפי דירות ייעודיות תוך מתן עדיפות למשרתי המילואים והלוחמים. מי שעזב בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה - יקבל ממנה חזרה". השר הוסיף כי המשרד ימשיך "להסיר חסמים ולקדם שיווקי קרקע והגרלות נוספות להגדלת היצע ולהנגשת פתרונות דיור לצעירים".

בעולם התורה מתייחסים בחומרה רבה להחלטה, כאשר רבים בציבור מגדירים זאת כ"גזירת דיור" נוספת במסגרת הסנקציות הכלכליות נגד לומדי התורה. ההחלטה צפויה להחריף את משבר הדיור במגזר החרדי, בו שיעור הצעירים הזקוקים לפתרונות דיור גבוה במיוחד.