מעמד מרומם ומרגש במיוחד התקיים שבוע שעבר בתלמוד תורה "תורת חסד", כאשר מאות תלמידי הת"ת התכנסו יחד עם אבותיהם למעמד "אבות ובנים" המסורתי הנערך מדי שנה לקראת חג השבועות, כהכנה נרגשת ומרוממת ליום קבלת התורה.

כמיטב המסורת בתלמוד התורה, נערך המעמד באולמי "עטרת פרידמן" הסמוך לת"ת, אשר לבש חג לכבוד המעמד הגדול. כבר משעות אחר הצהריים ניכרה ההתרגשות הרבה בקרב התלמידים, שהגיעו יחד עם אבותיהם במיטב מחלצותיהם, לבושי חג ונרגשים, והתיישבו סביב השולחנות הערוכים, שעליהם הונחו החוברות המיוחדות שהוכנו במיוחד ללימוד המשותף.

את חוברת הלימוד המהודרת הכין וריכז המחנך הרב יעקב וייס, אשר עמל על הכנת חומרי הלימוד לערב הנפלא. הנושא שנבחר השנה היה מצוות כיבוד אב ואם, ובחוברת שולבו מאמרי חז"ל, סוגיות ערוכות, שאלות לעיון, תפזורות ותכנים נוספים, כולם במגמה אחת, להאהיב את התורה על התלמידים, מתוך חיבור חי ומשמעותי בין האב לבנו.

בשעה שש בדיוק, ביום שני, ב' סיוון, "יום המיוחס", התמלא האולם מפה לפה. מאות תלמידי הת"ת ואבותיהם מילאו כל פינה, עד שלא נותר כיסא פנוי. מיד עם פתיחת החוברות נשמעו מכל עבר קולות הלימוד, והאולם כולו הפך להיכל תורה חי ותוסס. האבות והבנים שקעו בסוגיות בחשק רב ובשמחה, כאשר הילד שואל, האב משיב, והלימוד מתפתח לשיחה של תורה, עמל וחדווה.

מי שנכנס אל האולם באותן דקות היה מתקשה להאמין שמדובר בתלמידי תלמוד תורה צעירים. האווירה הייתה אווירה ישיבתית של ממש; קולות וברקים, קול התורה מתנגן בעוז, "קול ההר עשן" לקראת קבלת התורה. גם כאשר הגיע למעמד רב העיר, המרא דאתרא, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, כחצי שעה לפני סיום הלימוד, הוא בחר לשבת בבימת המזרח ולהמתין עד לסיום סדר הלימוד, כשהוא מתמוגג מקולות התורה ומרווה נחת מן המחזה המיוחד.

עם סיום הלימוד פתח את המעמד המנהל החינוכי של תלמוד התורה הרב דניאל רוזנברג, בדברי ברכה והערכה. בדבריו ציין כי קשה, ואף כמעט בלתי אפשרי, להפסיק את עמל התורה של תלמידים שעליהם נאמר שדברי תורה חביבים עליהם ביותר, אך מאחר שהערב תוכנן כהמשך שלם ומרומם, נאלצים לעצור לרגע את הלימוד כדי להמשיך בחלקו הבא של המעמד.

הוא העלה על נס את עבודת הצוות החינוכי המסור לאורך כל השנה, ובראשם המנהל הרב יהודה פייסט, על ההשקעה הבלתי פוסקת בתלמידים, במסירות, במאור פנים ובתחושת שליחות. הוא הודה במיוחד לכל העוסקים בהכנת הערב, וכן לאמהות היקרות שהכינו את המגדנות והמעדנים לכבוד המעמד המיוחד.

בדבריו עמד הרב רוזנברג על הפסוק "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות", וביאר כי "אמונתך" היא גם מלשון אמון. הקב"ה נתן את התורה לעם ישראל לפני 3,338 שנים, והאמין בנו שנמשיך להגות בה, ללמוד אותה ולהעבירה מדור לדור בחשק ובשמחה. "בערב הזה", אמר, "רואים נחת יהודית אמיתית. נחת של אבות מבניהם, ושל בנים הזוכים להתחבר אל התורה מתוך אהבה ושמחה".

לאחר מכן נשא דברים המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן, אשר מלווה את תלמוד התורה מקרוב לאורך השנים ומכיר היטב את ההשקעה החינוכית הייחודית הנעשית בו. בדבריו הפליג בשבח המעמד ובשבח הנהלת וצוות הת"ת שרואים לנגדם ומנחילים את תלמוד התורה בקרב תינוקות של בית רבן, ואמר כי לנוכח מה שראה באולם, אין לקרוא למנהלי הת"ת "מנהלים", אלא "ראשי ישיבה", שכן המחזה שנגלה לעיניו היה ישיבה לכל דבר ועניין. לדבריו, מי שהיה עוצם את עיניו ושומע את קולות הלימוד, היה חש כי הוא נמצא בהיכלה של ישיבה ממש.

הרב גרוסמן הדגיש כי מדובר בהכנה אמיתית לחג מתן תורה, וציין את הייחודיות הגדולה של מעמד כזה, המחבר את האבות והבנים סביב התורה הקדושה באופן חי, עמוק ומרגש. בסיום דבריו בירך את התלמידים, את האבות ואת הצוות החינוכי, שיזכו כולם לרוב נחת דקדושה ולהצלחה רבה בהמשך דרכם הרוחנית, בסייעתא דשמיא.

במהלך המעמד הובעה תודה מיוחדת לרשת "אורחות חינוך" ו"פרח ישראל", ולמנכ"ל הרב משה שטיין, על הסיוע והליווי לאורך השנה כולה ועל חלקם בהצלחת המעמד ובפעולות הברוכות הנעשות בתלמוד התורה במשך כל ימות השנה.

לאחר תפילת מנחה מרגשת ברוב עם, פנו האבות והבנים ל"שביל החלב" שהוכן לכבוד חג השבועות, ונהנו ממיני המגדנות והמאכלים שהוכנו על ידי האמהות, זכר לפסוק "דבש וחלב תחת לשונך". גם חלק זה השתלב באווירת החג והוסיף חן ושמחה למעמד כולו.

בהמשך הערב התקיימה הופעה מיוחדת ומרגשת של אמן הרגש שמוליק סוכות, שפרט על נימי הרגש של התלמידים וההורים בשיריו המרגשים. שיאו של המעמד נרשם כאשר כלל תלמידי תלמוד התורה נעמדו יחד ושרו את שירו הידוע "הילד הזה הוא אתה", מול עיניהם המשתאות והמעט מלוחלחות של ההורים. בסיום השיר עלה גם כלל הצוות החינוכי והצטרף לשירה, ברגע מרגש במיוחד של חיבור בין תלמידים, הורים ומחנכים.

בסיום המעמד פרצו הנוכחים בריקודים סוערים לכבודה של תורה ולכבוד לומדיה, מתוך שמחה של מצווה והכנה לימי חג מתן תורתנו. ההורים הודו נרגשות להנהלת תלמוד התורה ולכלל הצוות על ההשקעה, המסירות והעשייה החינוכית הברוכה לאורך כל השנה, ועל המעמד המיוחד שהותיר רושם עמוק בלבבות התלמידים והמשפחות.

המעמד המרומם בתלמוד תורה "תורת חסד" המחיש שוב את העוצמה החינוכית המיוחדת של חיבור הדורות סביב התורה הקדושה. אב ובנו, רב ותלמיד, צוות והורים, כולם יחד סביב אותה מתיקות נצחית של עמל התורה, לקראת היום הגדול שבו אנו זוכים לקבל את התורה מחדש בשמחה ובאהבה.