לקראת מתן
תורה התקיים באלעד המעמד המסורתי בתלמוד התורה 'תורת חסד', כאשר אבות ובנים קיבלו את התורה יחד בלימוד משותף ומרגש | המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן, שמלווה
את הת"ת לאורך השנים מקרוב, עמד בדבריו על ההשקעה החינוכית והאווירה הישיבתית
המיוחדת השוררת במקום | המעמד הסתיים בקומזיץ
מרגש עם אמן הרגש שמוליק סוכות שסחף אחריו את ההורים והתלמידים לשירי נשמה
וקרבת ד' (חרדים)
כמענה לשאלת מגידי שיעורים רבים, פסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין שניתן להמשיך ולערוך את מסגרת שיעורי 'הדף היומי' ומסגרת 'אבות ובנים' גם בשבת הקרובה אחר הצהריים, למרות שהזמן הוא ערב תשעה באב | פסק ההלכה המלא הנוגע לרבים ברחבי עולם התורה (חרדים)
לקראת חג השבועות נערך בת"ת "חורב" ברמת גן, סדר "אבות ובנים" בביה"כ "אשכנז" בעיר | מאות אבות ישבו ולמדו בצוותא עם ילדיהם בחומר לימודי מעניינא דיומא שהופק לכבוד המעמד ולכבודה של תורה | ברגעים המרגשים של סיום המעמד, הוקרנה פעילות מוזיקלית מרגשת שנערכה בשיתוף התלמידים, לכבודה של תורה (חרדים)