מרגי מבהיר כי אינו פורש מש"ס | ובמקביל: לא מכחיש את הדיווח

ח"כ יעקב מרגי, סגן יושב ראש הכנסת, הבהיר היום (ראשון) כי הפרסומים על פרישתו מתנועת ש"ס אינם נכונים. במסר שפרסם, הבהיר מרגי כי שוחח בימים האחרונים עם יו"ר התנועה הרב אריה דרעי והביע את רצונו שלא להשתבץ ברשימה לכנסת הבאה, אך יו"ר התנועה ביקש ממנו להמתין עם ההחלטה.

"ברצוני להבהיר: אינני פורש מתנועת ש"ס. תנועת ש"ס היא הבית שלי", מסר מרגי. "כל תפקיד שיוטל עליי על ידי מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה, אמלא אותו במסירות ובשליחות".

ההבחנה העדינה

חדי עיין יבחינו כי מרגי אינו מכחיש את ההודעה על הפרישה מהרשימה בכנסת הבאה, אלא רק מבהיר שדרעי ביקש ממנו להמתין עם ההחלטה. המסר ברור: ככל הנראה מרגי אכן לא יתמודד בבחירות הקרובות, לאחר 23 שנה בהם שימש כחבר כנסת, מנכ"ל התנועה ובמשרדים שונים בממשלה.

כפי שדווח באתר 'בבלי', מרגי הינו השני בש"ס שמודיע על רצונו לפרוש מהרשימה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר ח"כ משה ארבל. גורמים בש"ס מעריכים כי ישנו לפחות עוד ח"כ אחד שיתחלף ברשימה, כחלק מרעננות כללית שתעבור על התנועה.

רעננות ברשימה

רשימת ש"ס צפויה להתרענן בנציגים נוספים וחדשים, כאשר מועצת חכמי התורה תגבש את הרשימה החדשה שתכהן בכנסת ה-26. המהלך מגיע על רקע שינויים דמוגרפיים בציבור ש"ס ורצון להכניס דם חדש לסיעה.

מרגי, בן 65, החל את דרכו הציבורית כיו"ר המועצה הדתית בבאר שבע בשנת 1993, לאחר שאריה דרעי זיהה את הפוטנציאל הציבורי שלו. בשנת 2001 מונה למנכ"ל תנועת ש"ס, תפקיד שבו החזיק 11 שנים. לאורך השנים כיהן כשר הדתות והרווחה ובתפקידים נוספים בכנסת.

יצויין כי כבר בכינוס מועצת חכמי התורה שקדם לסבב א׳ של בחירות 2019, הוחלט שמרגי יפרוש בתום הקדנציה. אלא שאז הגיעו סבבי הבחירות, הקורונה, האופוזוציה וגדולי ישראל דחו את זמן פרישתו. הפעם זה כנראה יקרה.