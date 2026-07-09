בעוד הקואליציה מתמודדת עם מתיחות פנימית גוברת סביב חוק יסוד לימוד תורה, יו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר, ח"כ גדי איזנקוט, משרטט מסלול אפשרי לשיתוף פעולה מפתיע עם נציגי הציבור החרדי. בראיון מקיף שהעניק לאתר "כיכר השבת", התייחס איזנקוט בהרחבה לאפשרות של הקמת ממשלה בראשותו והבהיר כי הוא אינו פוסל ישיבה משותפת עם תנועת ש"ס.

כשנשאל איזנקוט אם יתחייב שלא לשבת עם המפלגות החרדיות, התייחס לציבור המסורתי הגדול שמצביע לש"ס ומזדהה עם תורת ישראל. "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל", הסביר. "מאחר שכך, אני עושה הבחנה. אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל".

איזנקוט הוסיף וסיפר על קשריו האישיים למפלגה: "אני רואה בש"ס שותפה בתנאי – בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד. אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה. אני משכנע אותה, זה היה לא פשוט, אבל היא תצביע 'ישר' הפעם. אני מכיר את מצביעי ש"ס, פוגש אותם וגדלתי עם חלקם".

שבחים וביקורת על אריה דרעי

חלק מרכזי מהראיון הוקדש למערכת היחסים בין איזנקוט ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, אותו הגדיר איזנקוט כגורם אחראי ובעל הבנה עמוקה. "ראיתי את אריה דרעי ב-20 שנות קבינטים לסירוגין שבהם השתתפתי. תמיד ראיתי אותו מביא הבנה ביטחונית ותורם תרומה משמעותית", מסר, אך לא חסך גם ביקורת על חילוקי דעות קשים בעבר.

איזנקוט חשף כי במהלך ליל התקיפה האיראנית הראשונה ב-14 באפריל 2024, התגלע ויכוח נוקב ביניהם: "אני דרשתי מנתניהו למלא אחר בקשת הצבא לתגובה עוצמתית בשלוש מדרגות באיראן. אריה דרעי הציג עמדה מתחרה שלא נכון לתקוף, ולצערי קיבלו את עמדתו והתקיפה הייתה 'דרדל'ה'. זה ציער אותי מאוד".

לצד זאת, איזנקוט ציין לטובה את עמדתו של דרעי בנושא השבויים והחטופים: "ייאמר לזכותו שהוא תמך בעסקאות החטופים, אם כי חשבתי שהוא צריך לגלות עמדה הרבה יותר תקיפה אל מול העמדה השגויה של בן גביר וסמוטריץ', ולהיות קול ההיגיון". לשאלה האם דרעי ראוי לכהן בקבינט המלחמה תחתיו, השיב איזנקוט נחרצות: "חד משמעית, בתנאי שהוא קיבל את שלושת העקרונות".

המנדטים מטפסים: ש"ס כלשון מאזניים?

הצהרותיו של איזנקוט מגיעות על רקע מגמת התחזקות משמעותית של מפלגתו בסקרים האחרונים, המציבים אותו כמועמד ריאלי לראשות הממשלה. בסקר חדשות 13 שפורסם לאחרונה נרשם מהפך, כאשר מפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט עקפה את הליכוד והפכה למפלגה הגדולה בישראל עם 23 מנדטים, לעומת 22 לליכוד.

בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות, הנתונים מציגים יציבות יחסית. מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי, יהדות התורה, ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר זוכות כולן ב-8 מנדטים כל אחת. על רקע זה, עמדתו של איזנקוט כלפי ש"ס עשויה להפוך את המפלגה ללשון מאזניים מכרעת במערכה הפוליטית הבאה.