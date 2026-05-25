דיווח שפורסם בשעות האחרונות (שני) בעיתון וול סטריט ג'ורנל חושף כי המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שנועד להביא לסיום המלחמה ולגיבוש הסכם כולל, נקלע להאטה משמעותית. המגעים הדיפלומטיים נתקלו במבוי סתום בעקבות חילוקי דעות מהותיים והתבצרות של שני הצדדים בעמדותיהם, בעיקר סביב עתיד תוכנית הגרעין האיראנית וסוגיית ההקלות הכלכליות.

על פי הדיווח, למרות שבסוף השבוע שידרו בכירים בממשל האמריקני אופטימיות באשר לקרבתו של הסכם, הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי לא יתפשר על תנאיו. בהודעה חריפה ברשת Truth Social, הצהיר טראמפ תוך שהוא תוקף מבקרים משתי המפלגות: "ההסכם עם איראן יהיה או גדול ומשמעותי, או שלא יהיה הסכם בכלל".

הפערים המרכזיים במשא ומתן

בוושינגטון דורשים מטהרן מחויבויות חותכות ומיידיות כבר בשלב ההסכם הראשון, מתוך חשש שהאיראנים ינצלו את ההקלות הכלכליות כדי להרוויח זמן בפיתוח הגרעין. הנשיא טראמפ הדגיש כי המתווה הנוכחי "יהיה ההפך המוחלט מאסון ה-JCPOA שנוהל על ידי ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן".

מנגד, בטהרן מתעקשים לקבל מראש ערבויות מפורטות הנוגעות להפשרת נכסים מוקפאים וביטול סנקציות. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאאי, אישר כי קיימת התקדמות מסוימת בחלק מהסעיפים, אך ציין כי הצדדים עדיין אינם קרובים לחתימה.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, המתווכים מוטרדים מאי-הוודאות סביב השאלה מי מנהל בפועל את קבלת ההחלטות בצד האיראני. זאת, בין היתר, עקב היעלמותו מהעין הציבורית של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מאז שמונה לתפקידו במרץ.

דרישות מדינות המפרץ והחשש בישראל

איחוד האמירויות וסעודיה מפעילות לחץ כבד לעיגון סעיף חד-משמעי בהסכם שיבטיח תנועה חופשית של כלי שיט במצר הורמוז. בעוד שאיראן הסכימה להקפיא את גביית אגרות המעבר מספינות כל עוד השיחות מתקיימות, היא עדיין עומדת על טענתה כי מוקנית לה הזכות לשלוט במתרחש במצר אסטרטגי זה.

גורם המעורה בפרטים ציין כי בישראל חוששים מתרחיש שבו וושינגטון תעניק לטהרן הקלות כלכליות וצבאיות, מבלי לנטרל בפועל את איום הליבה שמציבה איראן והפרוקסיז שלה במזרח התיכון, ובראשם ארגון חיזבאללה בלבנון.