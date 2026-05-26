אזהרה דחופה לתושבי נבטיה: צה"ל קורא לפנות מיד צפונה

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא היום (שלישי) אזהרה דחופה וחריגה לתושבי העיר נבטיה בדרום לבנון, בה הוא קורא להם לפנות מיד את בתיהם ולנוע מצפון לנהר הזהארני. האזהרה מגיעה על רקע החלטה ישראלית לפעול בעוצמה מול ארגון הטרור חיזבאללה בעקבות הפרות הפסקת האש המתמשכות.

"הפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם", נכתב בהודעת אדרעי. "למען שלומכם, עליכם לפנות מייד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע מייד אל מצפון לנהר הזהארני". בהודעה הודגש כי "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו". מדובר באזהרה חריגה במיוחד המופנית לעיר ספציפית, ולא רק לכפרים בקו העימות כפי שהיה נהוג עד כה. יותר מ-100 מטרות הותקפו הלילה יוסף זילברמן בן ה-12 נעדר | נראה לאחרונה בבית כנסת בבית שמש קובי רוזן | 11:32 לקראת הבחירות: צביקה מור, אבי שורד השבי, מצטרף לפוליטיקה דוד קליין | 12:48 לאורך הלילה, תקף צה"ל יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע וברחבי דרום לבנון. במספר תקיפות בבקאע, הותקפו תשתיות טרור ומחסן אמצעי לחימה של הארגון. בנוסף, ברחבי דרום לבנון, הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

התקיפה הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

בתיעוד של אחת מהתקיפות הלילה במרחב משע'רה, ניתן לראות מספר תקיפות שונות שבוצעו תוך שניות לעבר תשתיות מהן זוהתה פעילות של מחבלי חיזבאללה. התקיפה הובילה לחיסולם.

החלטה אסטרטגית בגיבוי אמריקאי

האזהרה לתושבי נבטיה מגיעה בעקבות החלטה אסטרטגית שקיבלה ישראל להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה. על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון.

ההחלטה הגיעה על רקע גל הטרור הבלתי פוסק של רחפני הנפץ מלבנון, כשהבוקר האזעקות ביישובי הצפון נמשכים בעקבות שיגור רחפני נפץ. בכיר אמריקני אישר לאל ג'זירה כי "חיזבאללה התעלם שוב ושוב מהבקשות להפסיק את הירי כנגד ישראל, כולל האזהרה האחרונה. ולכן, זכותה של ישראל להגיב על כך - ממשל טראמפ זה לא ממשל ביידן".

החמרה בהנחיות ההתגוננות

על רקע ההסלמה, הודיע צה"ל על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות. לפי הודעת פיקוד העורף, הוחלט לצמצם משמעותית את היקף ההתקהלויות באזור, כך שבמבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 200 בני אדם בלבד במקום 600 עד כה, ובשטח פתוח תותר התקהלות של עד 50 איש במקום 200.

בנוסף, בכ-43 יישובים הסמוכים לגדר הגבול תוחמר גם הפעילות במערכת החינוך, כך שהלימודים יתקיימו רק בסמוך למרחב מוגן תקני או בתוכו, ולא במבנים רגילים כפי שהיה עד כה. עוד נמסר כי לא יופעלו הסעות תלמידים, למעט עבור תלמידי החינוך המיוחד.