עימות התפתח היום (יום ראשון) בבית המשפט, כאשר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע להעיד במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. עיתונאית ועורכת דין יחד עם נוכחים נוספים פנו אליו בדרישות לקבל תשובות, אך הוא סירב להשיב.

הנוכחים הטיחו במנדלבליט: "השופטים אומרים שאין שוחד". מנדלבליט הגיב בכעס ופנה לאנשי משמר בתי המשפט בדרישה: "תטפלו בעניין הזה".

כאשר המשיכו לפנות אליו, השיב היועץ המשפטי לשעבר: "אני לא חייב לכם תשובה".

מנדלבליט זומן כעד הגנה לבקשת סנגוריו של ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. במוקד העדות צפויות לעמוד שאלות הנוגעות לאישורים שנתן מנדלבליט לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה, והאם פעולות חקירה מסוימות בוצעו ללא אישורו או ידיעתו. בנוסף, צפויים הסנגורים לשאול אותו על תרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ.

נחקרה בעקבות שתי מילים שאמרה למנדלבליט

העימות בבית המשפט מזכיר פרשה נוספת שבה הייתה מעורבת אזרחית שפנתה למנדלבליט, בתקופה שבה כיהן כיועץ המשפטי לממשלה.

בפברואר 2020 צעדה עורכת דין לבית הכנסת יחד עם בעלה וחמשת ילדיה. בדרכה הבחינה במנדלבליט, שהתגורר באותה שכונה, ופנתה אליו במילים: "פרשת משפטים, בושה".

בעקבות אותה אמירה הובאה עורכת הדין לחקירה בניידת משטרה, נחקרה באזהרה ואף נלקחו ממנה טביעות אצבע.

התיק נגדה נותר פתוח בפרקליטות במשך שמונה חודשים. רק לאחר שהפרשה נחשפה, נסגר התיק. בהמשך ספגו המשטרה והפרקליטות ביקורת מהנציב, השופט דוד רוזן, על התנהלותן בפרשה.

שבעה ימי עדות

מנדלבליט זומן לעדות במסגרת פרשת תיקי ראש הממשלה, שנים לאחר שהודיע על הגשת כתב האישום נגדו.

סנגורי ראש הממשלה ביקשו להקצות לעדותו שבעה ימים, שלא יתקיימו ברצף, אך עדיין לא ברור אם בית המשפט יאפשר את מלוא הזמן שהתבקש.

תרגיל החקירה של ניר חפץ על הפרק

נושא נוסף שצפוי לעלות בעדות הוא תרגיל החקירה שהופעל נגד עד המדינה ניר חפץ, שבמסגרתו זומנו לחקירה אשתו ואישה נוספת.

לפי הפרסום, מנדלבליט הורה בעבר למפקד להב 433 שלא לזמן לתשאול את השוטרים שחקרו את חפץ, אלא לבחון את התרגיל באמצעות מסמכים בלבד.

סנגורי ראש הממשלה צפויים לדרוש ממנדלבליט להסביר את ההחלטה הזאת ולברר מדוע לא נערך תשאול של החוקרים עצמם.

עדותו של מנדלבליט צפויה להתמקד אפוא בשתי סוגיות מרכזיות: האישורים שניתנו לפעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאופן שבו נבדק תרגיל החקירה שהופעל נגד אחד מעדי המדינה המרכזיים במשפט.