עימות חריף בעדות מנדלבליט: לא זוכר שאישרתי חקירה על שוחד

עימות חריף התפתח הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים, במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוקד הדיון עמדה השאלה אילו אישורים נתן מנדלבליט לחקירת ראש הממשלה בתיקי האלפים, והאם האישורים המתוארים בעדותו אכן מופיעים במסמכים שהוצגו לבית המשפט.

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, חקר את מנדלבליט על מסמכי האישור, ובין היתר הציג בפניו מסמך מ-5 בפברואר 2018, שרוב תוכנו מושחר.

חדד ביקש לברר אם המסמכים שהגישה הפרקליטות מהווים אישור מפורש לפתיחת חקירה נגד ראש הממשלה, או שמדובר בחומר המתעד דיונים ופעולות חקירה.

"לשיטתם זה אישור. ניסו לאלף אותנו לחשוב שזה אישור של היועץ לפתוח בחקירה, איזה אישור יש פה? זה חומר חקירה", טען חדד במהלך הדיון.

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מנגד, התובעת יהודית תירוש התנגדה להרחבת החקירה למסמכים שהוגשו בהמשך ההליך.

"הסכמנו שהיועץ המשפטי יבוא וימסור את גרסתו לעניין אישורי היועץ בתיק, לא על מסמכים שהגשנו", אמרה תירוש, בהתייחסה למסמכים שהוגשו מאוחר יותר בהוראת השופטים.

מנדלבליט: "אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה"

במהלך החקירה נשאל מנדלבליט על היקף האישורים שנתן ועל העבירות שבגינן אישר לחקור את נתניהו באזהרה.

"אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה, להתחיל לנתח לפי הגיון", השיב מנדלבליט. לדבריו, הוא זוכר שאישר לחקור את נתניהו באזהרה בעבירות הנוגעות לטוהר המידות.

בהמשך אמר כי בתיק 4000 הוא זוכר שהאישור התייחס גם לעבירת שוחד, אך הסתייג כאשר נשאל על הנוסח המדויק.

"את נוסח האזהרה הקונקרטי אני לא זוכר", הבהיר.

בעקבות הדברים ביקשו השופטים ממנדלבליט להסביר שוב את תשובתו.

"הכל מהזכרון", הדגיש מנדלבליט. "אני זוכר שאני מאשר לחקור את ראש הממשלה באזהרה גם בתיק הזה וגם בתיק הזה, גם ב-1000, 2000 ו-4000 ב-2 טקטים שונים של זמן".

לדבריו, בתיקים 1000 ו-2000 דובר בעבירות הנוגעות לטוהר המידות, וכך גם בתיק 4000.

"יכול להיות שאישרתי מפורשות גם להשתמש ב-4000 במילה שוחד. אבל איני זוכר", אמר.

חדד למנדלבליט: "מעולם לא השתמשת בביטוי טוהר המידות"

בשלב זה התמקד חדד בפער שלטענתו קיים בין זיכרונו של מנדלבליט לבין המסמכים שהוצגו.

"מעולם לא השתמשת בביטוי טוהר המידות", הטיח בו חדד.

מנדלבליט השיב: "אני זוכר שכן. גם אם לא מופיע בפרוטוקולים זה מה שאני זוכר".

אלא שחדד לא קיבל את ההסבר והשיב: "אין טוהר המידות. אני אומר שהוא לא זוכר. זו המצאה".

חילופי הדברים המחישו את המחלוקת בין ההגנה לתביעה סביב תיעוד האישורים שנתן היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. בעוד מנדלבליט העיד כי הוא זוכר שנתן את האישורים לחקירת נתניהו באזהרה, חדד ביקש להצביע על פער בין הדברים לבין הנוסח המתועד במסמכים.

עם זאת, עצם העובדה שמנדלבליט אינו זוכר את הנוסח המדויק אינה קביעה שיפוטית שהאישורים לא ניתנו. השאלה מה ניתן ללמוד מן המסמכים ומעדותו נתונה להכרעת בית המשפט.

אורחים מוכרים באולם המשפט

לדיון הגיעו גם יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, ויפעת בן חי שגב, שהעידה בעבר במשפט במסגרת תיק 4000.

בן חי שגב נבחרה על ידי הממשלה לתפקיד יו"ר מועצת הרשות השנייה, אך מינויה לא יצא לפועל לאחר שהוקפא על ידי בג"ץ והיא פרשה מההליך.

עדותו של מנדלבליט נמשכת על רקע מאמצי ההגנה לבחון את הליך מתן האישורים לחקירות ראש הממשלה, ואת ההתאמה בין המסמכים שהוגשו לבין גרסתו של מי שכיהן באותה תקופה כיועץ המשפטי לממשלה.