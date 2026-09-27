שוטרי מחוז ש"י עצרו בלילה שבין שבת לראשון חשוד פלסטיני בן 50 בחשד שפרץ לדירת מגורים במודיעין עילית וגנב תכשיטים וכסף מזומן. בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מהדירה.

הפעילות בוצעה בעקבות עבודה מודיעינית של תחנת מודיעין עילית במרחב שומרון, שהובילה לזיהוי החשוד כמי שמעורב במקרי פריצה לבתי מגורים בעיר בתקופה האחרונה. כוחות המשטרה, בליווי כוחות צה"ל, פשטו במהלך הלילה על ביתו של החשוד, תושב היישוב שוקבא.

בחיפוש שנערך בבית החשוד נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מדירת המגורים במודיעין עילית. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות כנגד עבירות הרכוש ולחשיפת המעורבים בכך, במטרה לשמור על ביטחונם ורכושם של התושבים".

בתקופה האחרונה דיווחה המשטרה על מספר מקרי פריצה שנחשפו ברחבי הארץ. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד תושב תל אביב שהתפרץ למבנה משרדים ברחוב קרליבך וגנב רכוש יקר ערך, ובחודש שעבר נעצר חשוד שהתפרץ לדירת תיירת בתל אביב ודרש כסף להשבת הרכוש.