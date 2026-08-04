שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים עצרו לפני מספר ימים תושב שטחים בן 19 שנתפס עם ציוד מתוחכם המיועד לגניבת כלי רכב. החשוד, ששהה בישראל שלא כדין וללא היתר כניסה, ניסה להימלט רגלית מהשוטרים אך נתפס לאחר מרדף קצר.

האירוע התרחש במהלך פעילות שוטפת של כוחות המשטרה בשכונת ארמון הנציב בירושלים. השוטרים זיהו אדם חשוד שנע בין רכבים חונים באזור, והתנהגותו עוררה את חשדם. כאשר ניגשו אליו לצורך בדיקה, החל החשוד בבריחה מהמקום.

לאחר שהוזעקו כוחות נוספים למקום, נערכו סריקות באזור שהובילו למעצרו של החשוד. בבדיקת כליו התגלו אמצעים המשמשים לפריצה וגניבה של כלי רכב: מחשב רכב עם מתאם מיוחד, כלי למנפץ חלונות ומפתחות רכב משוכפלים.

בחקירה במשטרה התברר כי מדובר בתושב שטחים בן 19 השוהה בישראל באופן בלתי חוקי, ללא היתר כניסה תקף. הציוד שנמצא ברשותו מעיד, לפי החשד, על כוונה מתוכננת לבצע גניבות רכב, כאשר האמצעים המתוחכמים מאפשרים פריצה לרכבים והפעלתם ללא צורך במפתח המקורי.

אתמול התקיים דיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרו של החשוד. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום ה-5 באוגוסט 2026, בשל חומרת החשדות ובשל העובדה ששהייתו בארץ אינה חוקית.

המעצר מתווסף לפעילות אכיפה רחבת היקף שמבצעות יחידות המשטרה בימים אלו ברחבי הארץ. בשבוע האחרון בלבד נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים במסגרת המאמצים למנוע פעילות פלילית ולאכוף את החוק.

במקביל, המשטרה ממשיכה לפעול נגד מסיעים ומעסיקים המסייעים לשוהים בלתי חוקיים. לפני ימים אחדים סוכלה פעילות הסתננות של עשרות פלסטינים באזור תרקומיא, כאשר שישה שוהים בלתי חוקיים ומסיעם נעצרו בעת שניסו לפרוץ את גדר הביטחון.