המקרה הבא אינו חדש וכבר זמן רב מדווח על תופעת ה"אייר טאג", שערבים שמים ליהודים ברכבים ומגיעים לגנוב אותם בשעות הלילה | איש החסד הירושלמי, נעקץ בלילה האחרון בסכומים ענקיים, כאשר החשד המרכזי הוא שערבים שמו לו במהלך שטיפת הרכב שלו מכשיר מעקב ולכן פרצו לו פעמיים | הסיפור המלא (חרדים)
תעשיית גנבי הרכבים מהשטחים, המגיעים מדי לילה לערי ישראל וגונבים רכבים, מטרידה את כלל תושבי המדינה, וגורמת לעלייה במחירי הביטוח | המשטרה, שלא נראה שעושה מספיק כדי למגר את התופעה, מפרסמת הבוקר, שבלילה האחרון נתפסו חמישה גנבי רכבים (חדשות משטרה)