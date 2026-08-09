בבלי
חשד לאיומים על קצין משטרה

תשעה ימים נוספים: מעצרו של פעיל המחאה נגד הגיוס הוארך

משה כהן ממודיעין עילית נחקר בחשד להתבטאויות כלפי מפקד משטרת בני ברק | החקירה מתנהלת ביחידה הכפופה למפקד עצמו

משה כהן מעניק פירות ליחזקאל דרוטמן (צילום: דוד קשת)

בית המשפט החליט היום (ב') להאריך בתשעה ימים את מעצרו של משה כהן, תושב מודיעין עילית, הנחקר בחשד להתבטאויות מאיימות כלפי מפקד תחנת משטרת , סנ"צ יובל שביט. הדיון נערך בשעות הצהריים, וכתב אישום טרם הוגש.

כהן, הידוע כפעיל במחאות נגד גיוס בני הישיבות, נעצר לאחר שכתב דברים בקבוצת וואטסאפ, שבהם התייחס ל"קריעת מכנסיים" של מפקד התחנה.

בין הדברים שמיוחסים לו, על רקע ההפגנה הסוערת שהתקיימה בכביש 4 לפני כחודשיים, נכתב: "אם היו קורעים למפקד תחנת בני ברק את המכנסיים, אולי הוא לא היה קורע לאחרים."

על פי מידע שהגיע ל'בבלי', החקירה מתבצעת בידי יחידת מסובים. במידה והיחידה החוקרת כפופה מבחינה פיקודית למפקד שכלפיו הופנו ההתבטאויות, עולה שאלה לגבי אופן ניהול החקירה והחשש לניגוד עניינים.

בני ברקמודיעין עיליתהפגנות הגיוסמשה כהן

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