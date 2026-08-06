זירת מציאת הגופה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

משטרת ישראל פרסמה הודעה רשמית היום (יום חמישי) ואישרה כי הגופה שאותרה מוקדם יותר בשטח פתוח בסמוך לכביש 40 היא אכן של אלדר דיין ז"ל, צעיר בן 23 מדימונה שהוגדר כנעדר מאז ה-25 ביולי האחרון. ההודעה המזעזעה נמסרה למשפחתו השכולה, שציפתה במשך שבועות ארוכים לקבלת מידע על מקום הימצאו של בנם.

במקביל להתפתחות הקשה, הובאו שני חשודים במעורבות באירוע לדיון בבית המשפט השלום בפתח תקווה. בית המשפט נעתר לבקשת רשויות החקירה והאריך את מעצרם של השניים בששת ימים נוספים, עד ליום רביעי הקרוב, י"ז באב. החוקרים בוחנים את מידת מעורבותם של החשודים בנסיבות מותו של הצעיר ז"ל.

אלדד יצחק דיין ( צילום: דוברות המשטרה )

המהלך החקירתי שהוביל לאיתור הגופה החל לאחר שמפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הורה להעביר את התיק מטיפולה של תחנת דימונה במחוז הדרום לטיפול היחידה המרכזית לחקירות (ימ"ר) שרון. האדמו"ר מאוז'רוב בחתונה לאחר מחלתו בבלי | 06.08.26 שלישייה נולדה בחצר אמשינוב ביום הולדת האדמו"ר בבלי | 06.08.26 ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי החקירה במחוז הדרום הודיעו כי מיצו את מלוא האמצעים החקירתיים וכיווני החיפוש שעמדו לרשותם. לאחר מסירת התיק למחוז המרכז, יצאו הבוקר כוחות חיפוש נרחבים בהובלת חוקרי ימ"ר שרון, בשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים רבים. פעולות החיפוש הובילו לאיתור הגופה בשטח הפתוח הסמוך לעורק התנועה הראשי. "משטרת ישראל משתתפת בצערה הרב של המשפחה ותמשיך לנהל חקירה מקצועית ויסודית במטרה להגיע לאמת ולהביא את כל המעורבים לדין", נמסר מדובר המשטרה.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אתר 'כאן חדשות' דיווח היום כי בני המשפחה מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול החקירה מצד המשטרה. "ההתנהלות של המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה", מסרו בני המשפחה.

לטענתם, הם לא קיבלו כל עדכון מראש על ההתפתחות הדרמטית ועל הממצא בשטח, והם מאשימים את גורמי האכיפה בחוסר רגישות ובהתעלמות מתחושותיהם.

על פי תיעוד שפורסם, אמו השכולה של אלדר הגיעה למקום בו אותרה הגופה והתעמתה עם כוחות המשטרה שהיו במקום. "קחו אותי לילד עכשיו. אתם לא מפנים גופה בלי אישור שלי", נשמעה זועקת האם בבכי כלפי השוטרים.

הגופה שאותרה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הזיהוי הפורנזי ובירור מדויק של הנסיבות שהובילו למותו של אלדר ז"ל. מהמשטרה נמסר שוב כי הארגון משתתף בצער המשפחה וימשיך בחקירה מקצועית ויסודית להבאת האמת לידיעה.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

פרשת היעלמותו של אלדר דיין החלה ביום י"ט בתמוז (18 ביולי), כאשר יצא לבילוי במרכז הארץ יחד עם שני חברים. במהלך הבילוי פרצה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין השלושה לבין קבוצה של חמישה צעירים נוספים.

על פי ממצאי החקירה, במהלך העימות ניסה אחד החברים לדרוס את הצעירים האחרים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של הרכב ניזוקה. בהמשך, כך נמסר על ידי נציג המשטרה בדיון המשפטי, החברים אף איימו על דיין ואמרו לו "נרצח אותך".