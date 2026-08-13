פרטים שפורסמו אתמול (רביעי) בחדשות 12 חושפים אירוע מדאיג שהתרחש לפני מספר ימים בגבול רצועת עזה. על פי הדיווח, מערכת המודיעין העבירה מידע על התכנסות חשודה של כחמישים מחבלי חמאס באזור הגבול, אולם למרות פניות חוזרות של לוחמים בשטח לאשר תקיפה מונעת - שרשרת הפיקוד דחתה את הבקשה.

האירוע מעורר שאלות בנוגע להנחיות הפתיחה באש ולפער שבין הכוחות המבצעיים לבין הדרג המפקד. קצין שהיה נוכח במהלך האירוע אמר לכתב: "אם זה לא איום שמותר לתקוף - אז מה כן? רצינו לתקוף - ולא אישרו לנו. אנחנו מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר יושבים ומתכננים את הטבח הבא".

האירוע אירע ביום שלישי שעבר, בסמוך לשעה שלוש לפנות בוקר. מערכת הביטחון קיבלה דיווח מודיעיני בזמן אמת המצביע על התכנסות בלתי שגרתית של כחמישים מחבלי חמאס המבצעים פעילות חשודה בשטח הרצועה, בקרבת הגבול עם ישראל.

בצה"ל העריכו בתחילה כי מדובר באימון שגרתי, אך נערכו גם לתרחיש החמור ביותר - אפשרות שהמחבלים מתכוננים לפשיטה מפתיעה לשטח ישראל או להסתערות על מוצב צבאי. בעקבות החשש, אוגדת עזה העלתה את רמת הכוננות באופן משמעותי ושיגרה כוחות רבים לעמדות לאורך הגדר.

על מנת לעקוב אחר ההתארגנות החשודה, כך על פי הדיווח בחדשות 12, הטיס צה"ל כלי טיס בלתי מאויש מסוג "זיק". אולם על פי גורמים המעורים בפרטי האירוע, המל"ט לא הצליח לזהות באופן חזותי את התכנסות המחבלים שעליה הצביע המודיעין. בשלב זה, כך תיארו לוחמים, הם פנו בקשר ודרשו לקבל אישור לביצוע תקיפה מונעת באזור בו הוערך שהמחבלים מתרכזים.

הלוחמים הבהירו, כך עולה מהדיווח, כי יש לפעול במהירות על מנת למנוע אפשרות של הפתעה ולשמור על ההרתעה. אולם התשובה שהתקבלה מהפיקוד הותירה אותם מתוסכלים: צה"ל סירב לאשר את התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי באמצעים החזותיים. הכוחות נותרו בכוננות הגנתית מוגברת עד שעות הבוקר, כאשר ההתכנסות החשודה התפזרה.

בצה"ל אישרו את פרטי הפרסום לחדשות 12, והסבירו כי התקיפה לא בוצעה מאחר שלא זוהתה התכנסות חריגה במצלמות התצפית. כמו כן, הצבא מדגיש כי בניגוד לטענות, לא חל כל שינוי בהנחיות הפתיחה באש כלפי מחבלים ברצועה.

אולם עבור הלוחמים בשטח, ההסברים הללו אינם משכנעים. הזעם בקרב הלוחמים ברצועת עזה הולך ומתעצם, על רקע התחושה הקשה של "כבילת ידיים" מצד הדרגים הבכירים. התקרית ממחישה את הפער המשמעותי שבין הכוחות בשטח לבין שרשרת הפיקוד, כאשר הלוחמים חשים שהם מנועים מלפעול כנגד איומים ממשיים.