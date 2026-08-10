בבית החולים רמב"ם בחיפה נמשך המאבק על חייו של דולב בן עטרה, בן 26 מכרמיאל, שנפצע באורח אנוש בלבנון. הלוחם מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם, ובני משפחתו שוהים לצד מיטתו ללא הרף מאז רגעי הפציעה.

המשפחה פונה בקריאה נרגשת לכלל הציבור להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של דולב בן עטרה. הפציעה הקשה אירעה במהלך פעילות מבצעית של לוחמי גדוד המילואים 2855 בחטיבת הצנחנים בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון, במרחק של כשישה עד שמונה קילומטרים מהגבול. הכוח נכנס לסרוק מבנה במסגרת פעילות מבצעית, אך התברר כי המבנה ממולכד והופעל בו מטען חבלה. הפיצוץ החזק גרם לקריסת חלקים מהמבנה על הלוחמים.

בפיצוץ נהרגו שני לוחמים: מפקד הפלוגה, רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ז"ל, והחובש הקרבי, רס"ם במיל' תמיר וקנין ז"ל. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה, ביניהם דולב. כוחות חילוץ ורפואה מפיקוד הצפון ומחיל האוויר הוזנקו למקום ופעלו בתנאי שטח מורכבים לפינוי הפצועים במסוקים לבתי החולים בארץ.

עם הגעתו לרמב"ם הוכנס דולב לטיפולים רפואיים מצילי חיים, ומצבו מוגדר כקשה ויציב אך קריטי. הידיעה על פציעתו הכבדה עוררה דאגה עמוקה בקרב תושבי כרמיאל ומכריו, המלווים את המשפחה ומייחלים לבשורות טובות.