הותר לפרסום הבוקר (יום ה') זהותם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בדרום לבנון: רס"ן במילואים הראל בירנשטוק הי"ד, בן 34 מנוקדים, ששימש כמפקד פלוגה בגדוד 2855 שבעוצבת 'חוד החנית', ורס"ם במילואים תמיר וקנין הי"ד, בן 33 מאילת, שלחם באותו גדוד. שני הלוחמים נהרגו כאשר התפוצץ מטען חבלה שהוטמן במבנה באזור הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בנוסף לשני החללים, נפצעו ארבעה לוחמי מילואים נוספים באורח קשה באותה תקרית.

על פי התחקיר הראשוני שערך צה"ל, אתמול בשעות הצהריים, בסביבות השעה 12:00, פעל כוח של צה"ל באזור הכפר מג'דל זון במסגרת פעולה לטיהור השטח והשמדת תשתיות טרור. במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים למבנה באזור, ובעת הכניסה התפוצץ מטען חבלה שהוטמן במקום מראש. כתוצאה מהפיצוץ נהרגו שני הלוחמים הי"ד, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, ומצבם מוגדר כקשה.

האירוע הקטלני התרחש על רקע הסלמה בגבול הצפוני בימים האחרונים. אתמול עדכן דובר צה"ל כי בעקבות הפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה את הסכמי הפסקת האש, החל צה"ל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון. על פי הדיווחים, בצה"ל ביקשו להגיב בעוצמה רבה יותר למה שהוגדר כהפרה בוטה של ההסכמים, אולם הדרג המדיני בלם תקיפה משמעותית והורה להסתפק בשלב זה בתקיפות ממוקדות בלבד. לפי הדיווחים, בדרג המדיני חששו מביקורת מצד ארצות הברית.

במסגרת התקיפות שבוצעו אתמול הותקפו מחסני נשק ותשתיות באזור הכפר אל-מנסורי, לאחר שצה"ל פרסם אזהרת פינוי לתושבי האזור. בצה"ל מסרו כי הכפר נמצא במרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל, וכי הפינוי נועד להגן על האזרחים. האירועים התרחשו במקביל לשיחות שהתקיימו ברומא בין נציגי ישראל ולבנון, שבהן נדונו בין היתר הפסקת הלחימה, אזורי הפיילוט, פיצוץ מנהרות והרס הכפרים בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אף נאלץ לעזוב מוקדם מטקס קבורת עצמות סבו וסבתו של הרצל, כשהוא מסביר כי "אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים".