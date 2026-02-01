לאחר שחיילים ומפקדים בגדוד הבדואי הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה״ל העביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא חולשת על ציר פילדלפי | דובר צה"ל: "השינוי מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר" (צבא)
עשרות ישראלים חצו אמש את הגדר וניסו להיכנס לרצועת עזה, צה"ל עצר אותם לפני שהספיקו להיכנס והעביר אותם לידי משטרת ישראל, הבוקר נודע כי מדובר בפעילי ימין שרצו להיכנס כדי לעורר מודעות ליישוב יהודי בעזה | עשרה מהם נעצרו (חדשות בארץ)
המגעים לעסקת חטופים: גורם בסביבת נתניהו טען כי "המשא ומתן לא מתקדם, וכי אם ארצות הברית לא תגביר את הלחץ, אנו עלולים להגיע למצב שלא תהיה עסקה השבוע" | בישראל טוענים כי ישנם מספר אופציות להם הם יוכלים להסכים בכל הנוגע לקווי הנסיגה מהרצועה - אך לא יסכימו למנגנון סיום של המלחמה (מדיני, צבא)
פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (רביעי) לבית משפט השלום לנוער באשקלון כתב אישום נגד תושב המרכז, שחצה את הגבול לרצועת עזה כמה חודשים מתחילת המלחמה | על פי כתב האישום, החשוד שחדר לשטח הרצועה "סיכן את חייו ואת חייהם של חיילי צה"ל בשל סכנת ירי" (בארץ)
שנה ושבעה חודשים אחרי שפונו, וברקע ההכנות המבצעיות והמדיניות למבצע "מרכבות גדעון" לכיבוש הרצועה, תושבים ביישובים עד 4 ק"מ מגבול עזה קיבלו המלצה שלא יחזרו לבתיהם בזמן הקרוב, על רקע האפשרות שהלחימה תתרחב בתקופה הקרובה | עם זאת, תושבים שכבר חזרו לבתיהם, לא יפונו בשנית, גם אם הלחימה תחריף (צבא)
לצד תופעת ההברחות באמצעות משאיות הסיוע לעזה, נראה כי אין זה מספק את העזתים ואלה מחפשים דרכים נוספות להבריח | על פי הודעת צה"ל והמשטרה הערב (שבת), נתפס חשוד שניסה לבצע הברחה לרצועה באמצעות רחפן | מדובר בקצה הקרחון לתופעה רווחת אשר כוחות הביטחון נלחמים נגדה, לעת עתה ללא תוצאות מרשימות (בארץ, ביטחון)