כוחות הביטחון ביצעו מעצר ממוקד של איש דת פלסטיני בחברון, בדיוק בשעות שבהן התקיים מבצע אבטחה נרחב במערת המכפלה עם למעלה מ-14,000 מתפללים. החשוד, אימאם כבן 70 התושב בחברון, נעצר על ידי לוחמי 'חץ יהודה' – הזרוע המבצעית של מחוז ש"י – בחשד להסתה מתמשכת לפעולות טרור ולפגיעה באזרחי ישראל.

הפעולה התבצעה במרחק של כ-200 מטר בלבד ממתחם מערת המכפלה. הלוחמים הגיעו לביתו של החשוד ותפסו אותו בעת שעבד בגינה שבחצרו. המעצר המדויק התאפשר בזכות הכוונה של חמ"ל רוא"ה במחוז ש"י ושיתוף פעולה הדוק עם פיקוד המרכז, המנהל מעקב שוטף אחר גורמים מסיתים ברשתות החברתיות ואוסף מודיעין על פעילותם.

על פי החשד, איש הדת פעל באופן שיטתי ברשתות החברתיות להפצת תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל. החקירה הראשונית מצביעה על כך שעודד באופן ישיר לביצוע פיגועים, להפרות סדר ולאירועי אלימות ביהודה ושומרון ובשאר חלקי הארץ. במהלך חיפוש שנערך בביתו, תפסו הכוחות את הטלפון הסלולרי ואת המחשב הנייד שלו. המכשירים הועברו לבדיקה מעמיקה במטרה לאתר קשרים נוספים ולחשוף גורמים מסיתים נוספים.

המעצר התרחש בו זמנית עם מערך אבטחה מקיף במתחם מערת המכפלה, שם פרוסים מאות שוטרים, לוחמים ומתנדבי יחידת הית"ר של מרחב יהודה, לצד לוחמי מג"ב איו"ש, כוחות צה"ל ויחידות משטרה נוספות, להגנה על אלפי המתפללים. גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות להתמודדות עם הסתה וטרור ברשתות תימשך בנחישות, במקביל למאמצי האבטחה וההגנה על שלום האזרחים והמתפללים בכל האזורים.