פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)
הוקמה ישיבת "אורחות דוד" בראשון לציון בראשות הגאון הרב גד קדוש. נשיא הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה' הצהיר בכינוס היסוד על התגייסות אישית למען עתיד הבחורים המצוינים וקבלתם להיכלי הישיבות הגדולות המצוינות (עוחם הישיבות)
במעמד נרגש וצנוע, יצק האדמו"ר מסאטמר את הבורות במקווה המפואר שיבנה בתוככי בניין ישיבה קטנה 'דרך התורה' בשכונת 'קאראנוואל', שבראשות הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג | לפני המעמד סייר הרבי עם בנו, סיור מקיף בכל מתחם הישיבה (חסידים - עולם הישיבות)
'ועוסקין בחדוותא דיליה' - האדמו"ר מטשארנאביל בסיור בין הלומדים בסדר שעות רצופות כהכנה לקבלת התורה בהיכל ישיב"ק טשארנאביל באשדוד | האדמו"ר הביע קורת רוחו המרובה בתוך שיחתו עם אנשי הצוות הרוחני שהתלוו לסיור (חסידים - ישיבות)