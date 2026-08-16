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בכוונה לערער לבית המשפט העליון

מתיחות בישיבת פוניבז': הגר"א כהנמן הגיע לתפילה - הגר"ש מרקוביץ' שוקל את צעדיו

לאחר פסק הדין של בית המשפט המחוזי שקיבל את פסק הבוררות של השופט חשין • בצד ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ' שליט"א שוקלים ערעור לבית המשפט העליון, אך מודעים לקשיים • נשיא הישיבה מהצד השני, הגאון רבי אבי'ה כהנמן שליט"א, הגיע אתמול לתפילת מנחה בגבעת הישיבה

הרב כהנמן בגבעת הישיבה
הרב כהנמן בגבעת הישיבה| צילום: צילום: קובי ישראל, כיכר השבת

מתיחות ניכרת שוררת בימים אלה בגבעת הישיבה של ישיבת פוניבז' בבני ברק, לאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הצד המנוגד לראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ' והורה על קיום פסק הבוררות שניתן על ידי השופט בדימוס חשין.

בצד התומכים בהגר"ש מרקוביץ' מודעים לכך שסיכויי הערעור לבית המשפט העליון אינם גבוהים במיוחד, ושוקלים את האפשרות שיידרשו לעזוב את הגבעה. יחד עם זאת, בכוונתם להגיש ערעור על ההחלטה, בין השאר בשל פרק הזמן הקצר שניתן להם לפינוי - 45 יום בלבד.

כפי שדווח קודם לכן, את תפילות הימים הנוראים יוכל צד זה לקיים בגבעת הישיבה, לאחר שהשופטת החליטה להאריך את המועד לשם כך.

בינתיים, נשיא הישיבה מהצד השני, הגר"א כהנמן, הגיע אתמול (ראשון) לתפילת מנחה בגבעת הישיבה, כשעשרות בחורים מקיפים אותו.

מוקדם יותר דווח כי הגר"ש מרקוביץ' צפוי למסור שיחה בה יתייחס להתפתחויות האחרונות, אולם השיחה נדחתה ליום שני בערב. במקום זאת, מסר ראש הישיבה שליט"א שיעור לבחורי שיעור ג'.

בצד התומכים בהגר"ש מרקוביץ' מסרים כי האפשרות לעזוב את גבעת הישיבה בעקבות פסק הדין היא כעת אפשרות ממשית הנשקלת ברצינות, במקביל להגשת הערעור המתוכנן.

ישיבת פוניבז'הרב שמואל מרקוביץ'הרב אבי'ה כהנמן

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