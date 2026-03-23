כמדי שנה בחודש ניסן, יצא ראש הישיבה חכם משה צדקה למעמד ברכת האילנות ברוב עם. המעמד התקיים ביער הסמוך לשכונת רמת אשכול בירושלים, בהשתתפות קהל רב של תלמידים ותושבי האזור | לאחר אמירת הברכה והמזמורים הנהוגים, ערך ראש הישיבה במקום טיש 'לחיים' קצר, במהלכו נשא חכם משה צדקה דברי חיזוק לקראת חג הפסח (חרדים)
רחובות שכונת 'רמת אשכול' בירושלים, לבשה חג השבוע, בשמחת בני קהילת 'בית שלמה', עת זכו להכניס ס"ת מהודר להיכל בית המדרש, תרומת משפחת סיצר הנכבדה שיחי' | בתהלוכה לכבודה של תורה פיזזו ילדי החמד בלפידי אש, ואחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו כל הקהל לסעודה של מצווה בהיכל בית המדרש, שם שמעו דברי נועם מפי רבנים וחשובי ראשי הקהילה (חרדים)