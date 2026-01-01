ראש עיריית סן פרנסיסקו, הדמוקרט דניאל לורי, חתם על תקנה עירונית שעשויה בעתיד לאפשר תשלום של עד חמישה מיליון דולר לכל תושב שחור זכאי בעיר | התשלום יוצא הדופן יגיע על פי התקנה כפיצוי על אפליה היסטורית נגד הקהילה השחורה (בעולם)
מנכ״ל טסלה אילון מאסק לעג לחברת Waymo לאחר שמכוניות אוטונומיות שלה נתקעו בצמתים וגרמו לעומסי תנועה, במהלך הפסקת חשמל נרחבת | ב־Waymo הסבירו כי מערכת הנהיגה האוטונומית שלהם מתוכננת להתייחס לרמזורים שאינם פועלים כאל צומת של עצור־וסע מכל הכיוונים, מה שהביא לעיכובים הרבים בתנועה (בעולם)
עיריית סן פרנסיסקו תובעת עשר יצרניות מזון גדולות, בהן היינץ וקוקה‑קולה, בטענה שהן תרמו במודעות למשבר בריאותי ציבורי | בתביעה הבהירו כי מחלות לב וסוכרת – הקשורות למזון זה – הן בין סיבות המוות המובילות בעיר (בעולם)