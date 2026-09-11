כוחות דובדבן במעצר מחבל - צילום: דובר צה"ל כוחות דובדבן במעצר מחבל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:18

תנועה ערה של כוחות ביטחון נרשמת בשעות אלו ברחבי יהודה ושומרון, בעקבות תרגיל פתע רחב היקף שהחל הבוקר באוגדה. כלל הגדודים המרחביים והמרכזיים באוגדה הוקפצו להקפצה מיידית, במטרה לבחון את כשירותם המבצעית לקראת תקופת החגים הבאה עלינו לטובה.

דובר צה"ל עדכן כי התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות צבא וביטחון ברחבי הגזרה. בצה"ל הבהירו באופן חד-משמעי כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית, ואין כל חשש לאירוע ביטחוני חריג. התרגיל מצטרף לשורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים במרחב, ונועד להבטיח את מוכנותם המרבית של הכוחות לתרחישי פתע שונים. במסגרת התרגיל נבחנים גם שיתופי הפעולה המבצעיים בין כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה לשמירת ביטחון התושבים.