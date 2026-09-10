הזירה באומן ( צילום: דוברות המשטרה )

רגעי חרדה נרשמו באומן שבאוקראינה לאחר שהתקבל דיווח על חפץ חשוד בכיכר בירידה לציון רבי נחמן מברסלב זיע"א. שוטרי משטרת ישראל הפועלים בעיירה קיבלו את הדיווח ומיד עדכנו את עמיתיהם האוקראינים.

עם הגעת הכוחות למקום, פעלו הצוותים הישראליים והאוקראינים במשותף לסגירת האזור. האזרחים הורחקו מהמקום, וחבלן הוזעק לטפל בחפץ החשוד ולנטרל אותו. מדוברות המשטרה נמסר: "לאזרחים ישראלים שלום. צוות משטרת ישראל ממשיך בפעילות מבצעית בשמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי באומן".

כוחות המשלחת הישראלית באומן ( צילום: דוברות המשטרה )

מוקדם יותר, במהלך פעילות מבצעית של שוטרי משטרת ישראל באומן, פנה אל הצוות אזרח ישראלי בליווי ילד, ומסר כי מצא ילד בן שבע שאיבד את הוריו ואיבד איתם קשר.

השוטרים תשאלו את הילד ביסודיות. הילד היה מבולבל ומפוחד, כפי שנמסר מהמשטרה. לאחר שהשוטרים ביצעו את הפעולות הנדרשות ותשאלו אנשים במקום, הם הצליחו לאתר את הוריו של הילד ולהשיבו אליהם.

האירועים מתרחשים בעיצומה של תקופת הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן שבאוקראינה כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

במהלך תקופה זו, כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. הצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים, כולל סיוע לנעדרים, טיפול בתקלות ושמירה על הסדר והביטחון של המבקרים.