סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת יריב לוין מינה בהסכמת הראשון לציון את הדיין הרב אייל יוסף למנהל בתי הדין הרבניים • הרב יוסף, אב"ד בתל אביב, בעל ניסיון עשיר ורחב במערכת בתי הדין | המינוי זכה לברכת הראשל"צ (חרדים)
ההליך הפלילי נגד סרבן הגט הוביל לשחרור אישה לאחר 22 שנות סבל ועגינות, בהובלת מערכת בתי הדין ושיתוף פעולה עם גורמי המדינה | בית הדין הרבני בצפת סידר היום את הגט לסיום תקופה ארוכה של עגינות, לאחר שהבעל נידון למאסר במסגרת הליך פלילי ייחודי נגד סרבן גט (בארץ)
חבר כנסת מש"ס הגיש הצעת חוק לפיה, ההקדשות הדתיים בישראל יהיו כפופים רק לבית הדין הרבני ומי שבפועל יהנה מכך יהיה שר הדתות שיקבל סמכות לקבוע לכאורה את זהות המפקח, ללא מכרז | היועמ"שית עתרה לבג"ץ כדי לעכב את התהליך שיעניק כוח פוליטי עצום לניהול ההקדשות (פוליטי, חרדים)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף כ"ג
עסקו השבוע בהלכה הקובעת את עקרון - "זה בורר לו אחד
וזה בורר לו אחד ושניהם בוחרים להם דיין
שלישי".
הכלל מציב את הדרך בה
נבחרים דיינים לדון בתביעות ממוניות ע"י
בעלי הדינים |
מה ההלכה כיום?
(יהדות הדף,
היומי)