נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר הערב באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם | לפי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - בתמורה לקידומו במשטרה (חדשות)
מפכ״ל המשטרה, דני לוי הודיע כי יחזיר את נצ״מ אבישי מועלם לשירות במשטרת ישראל | השר בן גביר: "מדובר בקצין מוערך, עתיר ניסיון, שפעל שנים רבות למען ביטחון אזרחי ישראל - וסבל מרדיפה מצד שירות הביטחון הכללי" (משטרה)
השר בן גביר נאם היום בכנס מפקדים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש ואמר: "אחרי ששמעתי את ההקלטות - הבנתי שלא טעיתי במינוי אבישי מועלם למפקד ימ״ר ש״י למרות הלחצים והניסיון להשפיע על הבחירה מכל מיני ארגונים חיצוניים״ | צפו (חדשות)
לאחר הסערה שפרצה בעקבות פרסום ההקלטות של ראש החטיבה בשב"כ, הערב מתפרסמים תמלילים נוספים מהשיחות בינו למפקד ימ"ר שי | ראש החטיבה: "צריך לעשות פה עוד מעצרים. היום יש כינוס של כל הנבלות האלה". נצ"מ מועלם: "אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף אין פה עבירה" (משטרה)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.