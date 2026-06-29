החל מהערב: המונים יעלו להילולת האור החיים הקדוש בהר הזיתים

לקראת יום ההילולא של רבי חיים אבן עטר - ה'אור החיים' הקדוש זיע"א, הושלמו ההכנות המקדימות לקליטת עשרות אלפי ההמונים הצפויים לעלות לציונו בהר הזיתים.

החל מהערב (שני) וביום שלישי יעלו המוני בית ישראל לציון הקדוש. המארגנים מדגישים כי השנה הושם דגש מיוחד על בטיחות המתפללים, ולרווחת הציבור הותקנו במות מרווחות, מוארות ומוצללות, שנועדו לאפשר תפילה מסודרת ורגועה ללא דוחק בשעות העומס הצפויות במתחם.

בשל תנאי השטח והרצון לשמור על בטיחות המתפללים ההגעה אל ציון האור החיים הקדוש תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד, וישנו איסור מוחלט על כניסת רכבים או אוטובוסים פרטיים להר הזיתים.

לטובת ציבור העולים יופעל מערך של קווים ייעודיים במספרים 551 ו-552 שיצאו מצומת רמות ויעברו דרך גבעת התחמושת וצומת בר לב עד להר הזיתים.

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היום, יום שני, קווים אלו יפעלו מהשעה 18:30 בערב ועד השעה 01:00 בלילה. מחר, יום שלישי, הקווים יפעלו החל מהשעה 09:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בערב.

בנוסף יופעל קו 553 מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת וכן יעמדו לרשות הציבור שאטלים מיוחדים מתחנת האבן בשעות העומס. הציבור מתבקש להתאזר בסבלנות ולהישמע להוראות הסדרנים במקום.

"המשרד לשירותי דת רואה זכות גדולה בהנגשת אתרי המורשת והקודש של עם ישראל לכלל הציבור", אמר מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן. "אנו משקיעים משאבים ותכנון קפדני יחד עם הגורמים השותפים כדי להבטיח שכל מי שיחפוץ להגיע ולהתפלל על הציון הקדוש יוכל לעשות זאת בצורה מכובדת ובטוחה".

מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים צוריאל קריספל, המנהל את ההיערכות בשטח הוסיף כי "אנו בפתחה של אחת הפעולות הלוגיסטיות המורכבות ביותר שאנו מנהלים. לאור הניסיון והצורך הקמנו מתחמי תפילה מורחבים וערכנו תכנון קפדני של ניהול זרימת הקהל כדי למנוע דוחק".

מנהל אגף מבני דת בעיריית ירושלים יצחק הנאו ציין כי "עיריית ירושלים פעלה בתיאום מלא עם כלל גורמי החירום וההצלה להכנת התשתיות מבעוד מועד למען המתפללים תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות המחמירים ביותר".