בבלי
בסרט נע וללא תקריות

מהאדמו"ר שהגיע ישירות מהמטוס, ועד חבר המועצת; רבבות העתירו בציון ה'אור החיים' הקדוש

המוני בית ישראל מכל גווני הקשת פקדו במהלך השבוע את ציונו של הרה"ק רבנו חיים בן עטר זצ"ל ה'אור החיים' הקדוש לרגל יומא דהילולא קדישא • בין רבבות העולים נצפו האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין שהגיע לביקור בארץ, וחבר מועצת חכמי התורה הגר"ר אלבז • המבצע הלוגיסטי המורכב עבר בהצלחה מרובה וללא אירועים חריגים • יהודה וייס מגיש תיעוד מרהיב מההר (חרדים)

הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)

המוני בית ישראל פקדו אתמול (שלישי) בסרט נע את ציונו הקדוש של הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל, בעיצומו של יומא דהילולא קדישא.

במשך יום ההילולא נהרו רבבות אנשים מכל העדות והחוגים, כדי להעתיר בתפילה בעד הכלל והפרט במקום המסוגל לישועה.

בין המוני העולים לציון נצפו גדולי ישראל, רבנים רמי מעלה וראשי ישיבות לצד מרביצי תורה לאלפים. ביניהם נצפה האדמו"ר המשפיע מתולדות יהודה סטוטשין, אשר נחת מארה"ב בארץ הקודש באותו היום ממש ובכך פתח את מסע ביקורו הרוחני בישראל, הצפוי להימשך כחודשיים ימים.

כמו כן, נצפה במקום חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים', הידוע כמי שדבוק בכל נימי נפשו ותורתו במשנתו של בעל ההילולא לאורך כל ימות השנה.

העלייה ההמונית השנה התאפיינה בסדר מופתי ובמבצע לוגיסטי אדיר שתוכנן בקפידה במשך שבועות ארוכים לרווחתם של רבבות העולים.

בחסדי שמיים המרובים, האירוע כולו עבר בשלום ובצורה חלקה לחלוטין, ללא כל תקריות חריגות או אירועי חירום רפואיים.

העולים הרבים הביעו הערכה עצומה לכוחות הביטחון והמשטרה שפרסו כוחות גדולים ואבטחו את כל אזור הר הזיתים וצירי הגישה, וכן למתנדבי ארגוני ההצלה שנכחו בשטח והבטיחו את שלומם של רבבות העולים עד לפיזורם המלא.

הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)
הילולת ה'אור החיים' הקדוש (צילום: יהודה וייס)

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