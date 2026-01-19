עם התחלת זמן הקיץ בישיבת וברשת הכוללים מבצר התורה של חסידי "תולדות יהודה סטיטשין", בבורו פארק, מסר השבוע האדמו"ר המשפיע החסידי שיחת קודש לפני מאות התלמידים • בסיום השיחה ערך טיש לחיים והאציל ברכת קודשו לרוב (עולם הישיבות)
האדמו"ר המשפיע מתולדות יהודה סטוטשין, שהה בשב"ק האחרון בעיר התורה והחסידות בני ברק • האדמו"ר, המתגורר בארה"ב, הגיע במיוחד לארץ לרגל ימי השובבי"ם • את השולחנות הטהורים ערך בביהמ"ד הגדול של חסידות מודז'יץ בעיר, בהשתתפות מאות אוהדים (חסידים)
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין עורר סערה בדברים שנשא על לימוד פנימיות התורה, וטוען כי ה'מזרוחניקים' והמודרנים מעמיקים יותר מהחסידים בהבנת התורה | בעוד שהציבור החרדי נוטה להתרכז בלימוד התורה הנגלית, הרי שהמודרנים והדתיים הלאומיים משקיעים משאבים רבים בלימוד פנימיות התורה, פילוסופיה יהודית, ו"מחשבת ישראל" | האזינו לדברים המלאים (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך ביקור רב רושם אצל האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין המבקר בשבועות אלו בארה"ק, והציג את הכרך החדש של פירוש "בני היכלא" על הזוהר הקדוש, המבוסס על דרכו של בעל הסולם | האדמו"ר עיין זמן ניכר בספר החדש תוך שהוא מביע התרגשותו והתפעלותו | צפו בתיעוד (חסידים)
כמידי שנה, גם השנה זוכים אלפי החסידים להנות מאורו הזך והבהיר של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין השוהה בחודשי הקיץ בארץ ישראל | במהלך ימי הביקור מוסר הרבי שיעורים ומקיים מעמדי הוד לאלפי חסידים ומעריצים | הלו"ז המלא, וכן מראות הוד מהשבוע הראשון בצל הקודש (חסידים)
בביהמ"ד 'פני מנחם' שבירושלים חגגו בליל שישי האחרון במעמד מפואר את סיום מסכת 'עבודה זרה', שנלמדה בחבורה בידי בני הקהילה במסגרת 'העמוד היומי' | המעמד נערך בשילוב טיש הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, בראשות אחיינו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ובהשתתפות אורח הכבוד האדמו"ר מ'תולדות יהודה' סטיטשין (חסידים)
האדמו"ר מסטוטשין המבקר בחודשים אלו בארה"ק כמנהגו בחודשי הקיץ, פיאר אמש (מוצאי שבת) את שמחת השבע ברכות לבנו של הגה"צ גאב"ד זוועהיל | הרבנים שוחחו בסיפורי צדיקים כנהוג במוצאי שב"ק, ובהמשך יצא האדמו"ר במחול נלהב עם החתן, וכן בריקוד אש קודש עם הגאב"ד (חסידים)
שעת התרגשות הייתה מנת חלקם של חסידי סערדאהעלי, עת זכה האדמו"ר להכניס את בן נינו - דור חמישי בבריתו של אברהם אבינו | הרך הנימול הינו גם נינו של האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, אשר בבית מדרשו בבורו פארק נערכה השמחה (חסידים)