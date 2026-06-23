בשבוע הבא הילולת האור החיים הקדוש: כל הפרטים על ההיערכות

הבנות בציון האור החיים הקדוש

לקראת יום ההילולא של רבי חיים בן עטר - האור החיים הקדוש זיע"א, החלו בימים אלו ההכנות המקדימות לקליטת עשרות אלפי המתפללים הצפויים לעלות לציונו בהר הזיתים.

ההילולא תתקיים השנה בימים שני ושלישי - ט"ו וט"ז בתמוז. אירועי ההילולא יחלו ביום שני בערב וימשכו ברציפות אל תוך יום שלישי כאשר המארגנים מדגישים כי השנה יינתן דגש מיוחד על תכנון הבטיחות. לרווחת הציבור החלו כעת העבודות להתקנת במות מרווחות, מוארות ומוצללות שנועדו לאפשר תפילה מסודרת וללא דוחק בשעות העומס הצפויות במתחם. בשל תנאי השטח והרצון לשמור על בטיחות המתפללים, ההגעה אל ציון האור החיים הקדוש תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד ויהיה איסור מוחלט על כניסת רכבים או אוטובוסים פרטיים להר הזיתים. משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ אריה רוזן | 15:08 לטובת ציבור העולים יופעל מערך של קווים ייעודיים במספרים 551 ו-552 שיצאו מצומת רמות ויעברו דרך גבעת התחמושת וצומת בר לב עד להר הזיתים. ביום שני קווים אלו יפעלו מהשעה 18:30 בערב עד השעה 01:00 בלילה וביום שלישי יפעלו החל מהשעה 09:00 בבוקר ועד 21:00 בערב. בנוסף יופעל קו 553 מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת ויעמדו לרשות הציבור שאטלים מיוחדים מתחנת האבן בשעות העומס. הציבור מתבקש להתעדכן מראש להתאזר בסבלנות ולהישמע להוראות הסדרנים במקום.

ישיבת היערכות עם המשטרה

"המשרד לשירותי דת רואה זכות גדולה בהנגשת אתרי המורשת והקודש של עם ישראל לכלל הציבור", אמר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. "כבר כעת אנו משקיעים משאבים ותכנון קפדני יחד עם הגורמים השותפים כדי להבטיח שכל מי שיחפוץ להגיע ולהתפלל על הציון הקדוש בשבוע הבא יוכל לעשות זאת בצורה מכובדת ובטוחה".

מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים צוריאל קריספל המנהל את ההיערכות בשטח הוסיף כי "אנו בפתחה של אחת הפעולות הלוגיסטיות המורכבות ביותר שאנו מנהלים. לאור הניסיון והצורך התחלנו כבר עכשיו בהקמת מתחמי תפילה מורחבים ובתכנון קפדני של ניהול זרימת הקהל כדי למנוע דוחק".

מנהל אגף מבני דת בעיריית ירושלים יצחק הנאו ציין כי "עיריית ירושלים החלה בתיאום מלא עם כלל גורמי החירום וההצלה להכנת התשתיות מבעוד מועד למען המתפללים תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות המחמירים ביותר".