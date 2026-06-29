גניזה בבני ברק ( צילום: כיכר השבת )

משבר חריג ולא צפוי מאיים בימים אלו על מערך פינוי הגניזה ברחבי העיר בני ברק, ועלול להוביל בתוך ימים ספורים להצטברות של הררי גניזה ברחובות העיר החרדית. על מתקני הגניזה הפזורים בבני ברק נתלו בימים האחרונים מודעות דרמטיות, המתריעות בפני התושבים כי החל מהשבוע תופסק לחלוטין אסיפת שקי הגניזה.

הרקע להשבתה החריפה: עיקולים קשים שמטילה עיריית בני ברק על הגוף המפעיל את מערך הפינוי העירוני. מבירור מיוחד שערך 'בבלי' עולה כי שורש הבעיה נעוץ בנוהל פינוי השקים עצמו. בשנים האחרונות נהגו פקחי העירייה לרשום דוחות למשאיות שפינו את הגניזה, בשל חסימת נתיבי תנועה בזמן העמסת השקים הכבדים. עם זאת, מאחר שמדובר בשירות חיוני מאין כמוהו לציבור ובמצווה רבת חשיבות, היו מנהלי מערך הגניזה פונים באופן קבוע ללשכת ראש העיר, ושם היו מבטלים את הדוחות בהבנה הדדית. הסדר זה אפשר את המשך הפעילות השוטפת של מערך הפינוי, תוך הבנה כי מדובר בשירות ציבורי חיוני שאינו ניתן לביצוע ללא עצירות זמניות ברחובות. שינוי דרסטי במדיניות העירייה המצלמות תיעדו: גנב פריטים בשווי עשרות אלפים מישיבה בבני ברק בשבת דניאל הרץ | 28.06.26 אלא שלטענת גורמים המעורים בפרטים, בתקופה האחרונה חל שינוי דרסטי במדיניות בלשכה. לדבריהם, עיריית בני ברק מסרבת כעת בתוקף לבטל את הדוחות שנרשמו למשאיות הפינוי, ואף דורשת את תשלום כלל הדוחות שנצברו לאורך זמן. חמור מכך: העירייה אף פתחה בהליכי עיקול בפועל נגד הגוף המפעיל.

גניזה בבני ברק ( צילום: כיכר השבת )

בתגובה לצעד החד-צדדי של העירייה, החליטו מפעילי מערך הגניזה לשבור את הכלים ולהשבית לחלוטין את פינוי הגניזה בעיר. לטענתם, המהלך נועד להמחיש בצורה ברורה לבכירי העירייה כי ללא פעילותם המסורה, לא ניתן יהיה להתמודד עם כמויות הגניזה המצטברות ברחבי בני ברק, ובכך להביא סוף סוף לביטול הדוחות והעיקולים.

חשש ממפגע תברואתי ורוחני

אם לא יימצא פתרון למשבר בימים הקרובים, קיים חשש כבד כי מתקני הגניזה ברחבי העיר יתמלאו במהירות הבזק, דבר שעלול ליצור מפגע תברואתי ורוחני קשה, ולפגוע אנושות בשירות הניתן לתושבים.

גורמים המעורים בנושא מקווים כי בימים הקרובים יתקיימו מגעים קדחתניים בין הצדדים במטרה להביא לפתרון המשבר ולחידוש הפינוי הסדיר. המשבר מצטרף לסדרה של אירועים חריגים שהתרחשו לאחרונה בבני ברק, ומעלה שאלות לגבי התיאום בין הרשויות לבין מפעילי השירותים החיוניים לציבור החרדי.

פנינו לעיריית בני ברק לבקש את תגובתם, וזו לשון התגובה שקיבלנו מהעירייה: "אנו בודקים את הנושא".