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תושב השכונה הירושלמית הצפונית, צעיר ערבי בשנות העשרים לחייו, הואשם בהצתת שני רכבים במעלה אדומים על רקע סכסוך כספי | התיעוד המלא מרגעי ההצתה נחשף: הוא מתקרב לרכב עם בקבוק פלסטיק ובו חומר דליק, שופך חומר על הרכב, מפעיל אש ובורח | צפו (משפט)
מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום כי התוכנית של סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - "שומרת על ישראל בטוחה היא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור" (מדיני)
במלאת שלושה חודשים להסתלקותו של הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל, ראש ישיבת 'עמלה של תורה', נערך כינוס חיזוק והתעוררות לבוגרי ותלמידי ישיבתו, עם מיצג אומנותי מרגש של ראש הישיבה המנוח | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)