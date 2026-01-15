בעיצומו של המשבר החברתי החריף בתולדות המדינה, נחשפת לראשונה ההתכתבות הדרמטית ששינתה את פני עולם התורה מקצה לקצה. כשהעם משוסע וקולות הגיוס גוברים, המסמך שנשלף מהארכיון מטיל אור חדש על שרשרת הדילים הפוליטיים עם החרדים (מגזין, חרדים)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים | אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור | ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 - אלו של דה גול, גולדה או בגין - הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה, מגזין)
השחרור של הרב עמרם בלוי והסיבה האמיתית לדחיית גיוסם של בני הישיבות - אחד מזקני קהילת בריסק במאה שערים חושף בשיחה עם ישראל שפירא פרקים לא ידועים ביחסים המורכבים בין מייסד המדינה דוד בן גוריון לבין מנהיגי העדה החרדית (היסטוריה)
"הקים עולם של תורה" - כך נזכרו בבני ברק במנהיג הציבור הספרדי | במעמד רבנים ואישי ציבור התקיימה עצרת זיכרון לראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל | במהלך העצרת נשאו דברים על פועלו בעולם התורה והתייחסו לסוגיית גיוס בני הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
הרמטכ"ל אייל זמיר השתתף בטקס חילופי מפקד המכללות הצבאיות, והתייחס לזירת עזה - וללחימה בלב איראן | זמיר: "חיילנו לוחמים באומץ, בגבורה ותוך הקרבה אל מול משימתנו הברורה - להשיב את חטופינו ולהכריע את האויב" (צבא)
הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, נושא עמו
סיפור משלו - אבניו העצומות במשך
מאות שנים סבלו מאינספור ידיים עסקניות שחרטו בהן כתובות | האירוע האחרון שבו נרשמה כתובת גרפיטי הרעיד את הלב - אך
בתקופות לא רחוקות, כתיבה על אבני הכותל הייתה מנהג נפוץ | חזרנו אל אותן כתובות עלומות
המציצות מכל צילום עתיק, ומספרות את סיפורם של עולי ירושלים באלפיים שנות חורבן |"אבן
מקיר תזעק" (מגזין)
במבחן ההיסטוריה, לא רק חרבות הכריעו את גורל העמים – גם מילים. מנהיגים דגולים, בעתות מלחמה ומשבר, ידעו לרתום את כוח הדיבור כדי לאחד, לעורר השראה ולשנות מציאות | מימי יוון העתיקה, דרך עימותי העולם במאה ה-20 ועד לרגעי ההכרעה בהיסטוריה של מדינת ישראל – נאומים הפכו לכלים אסטרטגיים לא פחות מטנקים ותותחים | מהם הנאומים הבולטים שנישאו בהיסטוריה? ומה המתכון לנאום בלתי נשכח? סקירה מרתקת על עולמם של מי ש'כוחם בפיהם' (פסיכולוגיה)
ישראל וצרפת כבר לא – אבל בעבר הרחוק, הם היו שם בשבילנו | על פי פרסומים זרים, מפעל הטקסטיל שלנו חב את חייו לא רק למהנדסים ולטכנאים, אלא לכמה דמויות פוליטיות מצרפת | אלו ימים שבהם "הזקן" ותלמידו שמעון פרס יצרו אטום כמעט יש מאין – זהו סיפור של דאגה עמוקה למדינה שזה עתה קמה, ועל כוחה שובר השוויון של דיפלומטיה במיטבה (מגזין)
לרגל
יום ההילולא של הרב ישראל אריה לייב
שניאורסון, שחל בי"ג
אייר | שורות קצרות לדמותו
המיוחדת של אחיו העילוי של הרבי מחב"ד
|
על
לימוד תורה בעיון נמרץ ושליטתו המדהימה
במחקר |
מנהגו
של הרבי לומר אחריו קדיש וההסבר הנפלא על
שמו |
“התגבר
כארי"
(יהדות
ואקטואליה)