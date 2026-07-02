קניית דירה חדשה ( צילום: shutterstock )

לפני תקופה פגשתי את אחיין שלי שהתחתן בשנה האחרונה ומתגורר במודיעין עלית. הוא סיפר לי שעובר לגור בנוף הגליל. אמרתי "אה, הר יונה", אבל הוא תיקן אותי מיד - לא הר יונה, אלא שכונה סמוכה לה שנקראת "השכונה הצפונית".

הוא סיפר לי על מחירי השכירות הנאים שם בין 2,000 ל-2,400 שקלים לדירת 3 חדרים. וגמרתי אומר בליבי שצריך לבדוק את המקום הזה. קצת רקע על העיר שמה המקורי של העיר היה "נצרת עלית", אך כדי להבדיל אותה מנצרת הערבית הסמוכה, בשנת 2019 הוחלף שמה לאחר משאל תושבים ל"נוף הגליל". העיר מונה כ-47,000 תושבים ומוגדרת כעיר מעורבת עם אחוז גבוה של ערבים. אופנוע ים שניסה לחדור לאילת הדליק נורת אזהרה במערכת הבטחון משה בשן | 22.06.26 מכאן נובע גם הרצון החזק של ראש העיר מר רונן פלוט לעודד הגירה חרדית לעיר, הוא מצהיר על כך מכל במה ולא רק בדיבורים, הוא עוזר ותומך בפועל בקהילות החרדיות שמגיעות, ואת זה מרגישים. "השכונה הצפונית" השכונה הצפונית מונה כ-2,000 יחידות דיור, המורכבות ממגוון סוגי בניינים החל מבניני רכבת ועד דירות מדורגות ווילות, יש לכל אחד מה לחפש. הקהילה החרדית מונה כיום כ-60 משפחות ליטאיות, וכבר באלול הקרוב מתוכננות להגיע עוד 40 משפחות שרכשו דירות בעיר, וכל הזמן הקהילה גדלה, ובהתמדה. מבחינת מוסדות לימוד נכון להיום פועלים בשכונה רק גני ילדים, לחדרים ולבתי הספר לבנות הולכים לשכונת הר יונה הסמוכה שכבר ביססה את עצמה עם מוסדות לימוד מסודרים. ישיבות קטנות ותיכונים לבנות עדיין אינם קיימים, ולכן שולחים לעפולה, חיפה ובני ברק, זה ישתנה ככל שהקהילה תגדל. תחבורה - פחות רחוק ממה שחשבתם מדובר בנסיעה של כשעה מבני ברק, עם 5 אוטובוסים יוצאים מדי יום לבני ברק, 10 אוטובוסים ליום לירושלים, ולערים הסמוכות כמו עפולה וחיפה ישנם אוטובוסים כל 5 דקות. ובשורה נוספת: בימים אלו ניתן כבר לראות את בניית הרכבת הקלה "נופית" שתחבר את נוף הגליל עם הקריות וחיפה ללא פקקים. זה ישנה לחלוטין את תמונת הנגישות של העיר.

בנייה בישראל ( צילום: שאטרסטוק )

שאלת המיליון דולר - התעסוקה

לטענת אנשים מהמקום אין אישה אחת שמחפשת עבודה ולא מוצאת, ואחרי שחקרתי ובדקתי, הבנתי שיש כמה סיבות בדבר:

דבר ראשון, לפני כמה שנים, כחלק מהחלטה ממשלתית לחזק את נוף הגליל כעיר מחוז ועוגן מרכזי, הוקמה בעיר קריית הממשלה. הקריה מרכזת במתחם אחד את רוב משרדי הממשלה משרד הפנים, טאבו, רשות המיסים ועוד - ומביאה עמה תעסוקה רבה ויציבה.

נקודה נוספת עבור מי שמחפשת עבודה בתחום החינוך: מכיוון שמדובר בעיר חדשה עם אוכלוסייה צעירה, בכל שנה מתווספת כיתה חדשה של ילדים - מה שאומר תקנים חדשים בכל שנה. זאת בשונה לחלוטין מהמרכז, שם כמות התקנים קבועה וצריך לחכות שמישהו יפנה מקום.

גם בתחום ההייטק יש בשורה חשובה: לפני כחודשיים נוף הגליל נכנסה לרשימת הערים הזכאיות להטבת מס. כך למשל אישה שתעבוד מהבית בתחום המאפיין משכורות גבוהות תהנה מהנחה של 12% במס הכנסה - כשמדובר במשכורות בתחום ההייטק, זה הרבה מאוד כסף בפועל.

כמה עולה כל הטוב הזה

האמת שגם אני הייתי מופתע מהמחירים. דירת 3 חדרים ישנה ניתן לקנות ב-650,000 שקלים. ולשאלתי האם מדובר בדירות ישנות ומוזנחות - התשובה הייתה שרוב הדירות עברו שיפוץ כזה או אחר בעשור האחרון, כך שלרוב אין צורך להשקיע כסף נוסף לפני הכניסה.

ומי שרוצה משהו גדול יותר ניתן למצוא וילה במחיר של מיליון וחצי שקלים. כן, וילה. כן, מיליון וחצי. זה המחיר הזה.

ועד הדיור - הסיבה שאסור לחפש לבד

וכאן מגיע הפרט החשוב ביותר בכתבה הזו. כל מי שדיברנו איתו בעיר חוזר על אותה נקודה, אל תנסו לחפש דירה לבד. פנו לוועד הדיור של השכונה.

הסיבה פשוטה, מתווך רגיל מעוניין שהעסקה תיסגר גבוה ככל שיהיה המחיר, ועד הדיור לעומת זאת פועל לטובת הקהילה ומנסה להוריד מחירים, הם הביאו לנו דוגמאות של דירות שבהן המחיר ירד במאה אלף שקלים בזכות התערבות הוועד.

ועוד דוגמה שלא תכחו, אברך שקנה דרך מתווך פרטי מבלי לעבור את הוועד גילה בדיעבד שהנכס שלו נמצא במרחק 4 בניינים מהעירוב השכונתי, מה שגזר עליו שאינו יכול לצאת מביתו בשבת, יש דברים שמתווך מקומי לא יודע ולא בהכרח יגלה ולכן מומלץ לעבור דרך הוועד.

סיכום: למה נוף הגליל שווה תשומת לב

נוף הגליל היא עיר שעדיין לא נמצאת על המפה של רוב הציבור החרדי וזה בדיוק מה שהופך אותה למעניינת.

יש כאן מחירים שנראים כמו מלפני עשור. יש כאן ראש עיר שמחבק את הקהילה החרדית בידיים פתוחות. יש כאן תעסוקה אמיתית, הטבות מס, ורכבת קלה בדרך שתשנה את פני הנגישות לעיר. הקהילה החרדית קטנה כרגע אבל כבר מגובשת, וגדלה בכל חודש.

בשבוע הבא נעשה כתבה על שכונת הר יונה הסמוכה.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com.