העיר הצפונית שנולדה מתוך מאבק וניצחון בג"ץ נגד החרדים - עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, כאשר כבר כיום 30 אחוז מהתושבים הם מהמגזר החרדי | חריש מציעה דירות חדשות ומרווחות במחיר שבמרכז הארץ לא קיים | הבנייה חדשה ומודרנית, הקהילות מתפתחות ומתחזקות, ואיכות החיים גבוהה יחסית לעלות | עבור משקיעים - התמונה פחות פשוטה | עושים לכם סדר (מגזין)
צפת עברה שינוי מהותי ב-25 השנים האחרונות | מעיר רחוקה ומבודדת היא הפכה למרכז חרדי משמעותי עם אלפי משפחות, תשתיות מתאימות ותוכניות להמשך צמיחה | עבור המשפחה הנכונה, זו יכולה להיות החלטה מצוינת, במיוחד למי שמנצל את מודל ההשקעה הייחודי של העיר | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
העיירה הקטנה שהוקמה אי אז בעמק יזרעאל הפכה לעיר ואם בישראל עם יעד שאפתי ל-200,000 תושבים | המחירים הנמוכים של הדירות מושכים קונים ומשקיעים רבים, אך בעיר עם פוטנציאל בנייה ענק - ההשקעה כרוכה בסיכון | ומהי הסכנה בעפולה שטמונה דווקא לתושבי המרכז שאינם מכירים את השוק בעיר? עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
אחרי שהכרנו את חיפה ומעלליה, הגיע הזמן להכיר את שכנותיה למטרופולין - הלא הן הקריות | עבור תושבי המרכז ודרומה זה נשמע מעבר להרי החושך, שכונות פשע עם בתים מטים לנפול מימי המעברות - מה שכמובן רחוק מן האמת, והייחודיות המשובחת של המקום | בעשור האחרון הפכו הקריות לזירות נדל"ן כדאיות עם מתחמי ענק לפינוי בינוי, מה שמציב הזדמנות להשקעה נוצצת - אך יש כמה אזהרות שיש לקחת בחשבון | עושים לכם סדר (מגזין בבלי)