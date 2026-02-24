בעיצומו של המשבר החברתי החריף בתולדות המדינה, נחשפת לראשונה ההתכתבות הדרמטית ששינתה את פני עולם התורה מקצה לקצה. כשהעם משוסע וקולות הגיוס גוברים, המסמך שנשלף מהארכיון מטיל אור חדש על שרשרת הדילים הפוליטיים עם החרדים (מגזין, חרדים)
ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בימים אלו מכתב ובו שורת הנחיות לבחורים ואברכים לקראת חג הפורים, חג הפסח ובין הזמנים - בהיעדר חוק גיוס והמצב הרגיש | "מרבית התלמידים לא יוכלו לצאת מהארץ", נכתב והבחורים גם מוזהרים להקפיד על שמירת מעמד 'תלמיד ישיבה' כדי להיכלל בכל חוק עתידי (עולם הישיבות)
מספרים נחשפים: אחד מכל עשרה גברים מקבל פטור נפשי - וזה קורה בעיקר בחברה הכללית בישראל | בקרב הציבור החרדי, התמונה שונה והיא דווקא מסמלת מגמת ירידה בפטור שמקבלים צעירים חרדים על רקע נפשי | הנתונים (חדשות בארץ)
בעוד המפלגות החרדיות מנהלות מגעים בניסיון להגיע לחוק גיוס מוסכם, שיכלול יעדי גיוס וסנקציות קשות ומאיימים לתמוך בפיזור הכנסת באם לא תהיה התקדמות של ממש בחוק, יוצאים גדולי פוסקי ההלכה החסידיים בפסק הלכה דרמטי האוסר מכל וכל גיוס לצבא - גם של מי שלא לומד תורה | הפוסקים מדגישים את האיסור בגיוס למסלולים החרדיים - בשל שלל סיבות אותן הם מפרטים במכתבם | פסק ההלכה הדרמטי (חדשות, חרדים)