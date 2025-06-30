שורדת השבי לירי אלבג משחזרת יממה בשבי חמאס ברצועה וקוראת לעסקת החטופים: "אנו צועדות ברחובות עזה שלוש שעות בחום מייגע, עטופות חיג׳אב וגלביה זרים. לבסוף מובילים אותנו אל חצר בית קרקע. ליד הדלת ניצב רעול-פנים גבוה, חמוש" (בארץ)
שורדת השבי לירי אלבג עוכבה עם נחיתתה לחופשה בארה"ב, במעבר הגבול ע"י שירות ההגירה | במערכת הבקרה של הרשות עלה כי היא עדיין בשבי חמאס, וקיים חשש כי מתחזים לה | לאחר כשעה - ולאחר התערבות גורמים ישראליים, אושרה כניסתה של אלבג לארה"ב (בעולם)
התצפיתנית ששוחררה מהשבי לפני כחודש, סיפרה שבאותו בוקר נכנסה למצב הישרדותי וחשבה איך תוכל לצאת מהמוצב בחיים | "המחבלים אמרו לנו: אם לא תקשיבו לנו נהרוג אתכן ואתן באות לעזה. אמרנו להם: כן, תקחו אותנו לעזה" (חטופים)
לאחר למעלה מ-480 ימי שבי נוראים, אגם ברגר שוחררה ושבה לישראל, כאשר היא הצליחה לחזק את עם ישראל במשפטי האמונה | בריאיון שהעניקה היום היא שיתפה, מה היה לה בשבי, אך היא הצליחה להחזיק מעמד וכן סיפרה על הרעת התנאים של אנשי חמאס, לאחר שחולצו ארבעת הישראלים מרצועת עזה (חדשות בארץ)
שעות לאחר חזרתן של ארבל יהוד, אגם ברגר וגדי מוזס, הערב (חמישי) מתגלים פרטים חדשים על תקופתם בשבי | מהדיווחים עולה כי התצפיתניות הקפידו שלא לאכול חמץ בפסח וניסו לצום ביום כיפור, ושהו גם אצל משפחות להן בישלו, ניקו וטיפלו בילדים - אך לא קיבלו מהאוכל | ארבל יהוד הייתה לבדה במשך כל התקופה, ולא ידעה על ממדי האסון בניר עוז | כל הפרטים (אקטואליה)
אביה של לירי אלבג שיתף הבוקר דברים אחדים ששמע מבתו בימים האחרונים, לאחר שחזרה מהשבי בעזה | "אבא יש שם שני מיליון מחבלים, שלא תטעו. ישבתי עם ילד בן שמונה, ועם ילדים בני ארבע, שהיו עושים 'טפו על היהוד'" (חטופים)
לאחר שמוקדם יותר היום (שבת) הוציא ארגון הטרור חמאס סרטון של ביתם החטופה, הוריה של לירי אלבג מגיבים לפרסום ובסרטון שפרסמו משתפים ההורים את עם ישראל בשיחתם עם בכירי המדינה ומחזקים את ביתם שבשבי (שחרור חטופים, בארץ)
ארגון הטרור חמאס פרסם סרטון נוסף, הפעם של החטופה לירי אלבג, תצפיתנית ממוצב נחל עוז שנחטפה לרצועה בבוקר שמחת תורה | ממשפחתה של לירי נמסר כי היא במצב לא טוב, ומצבה הנפשי הקשה ניכר, וכי אסור לראש הממשלה ומקבלי ההחלטות לפספס את ההזדמנות הנוכחית להחזיר את כולם (חדשות, בארץ)