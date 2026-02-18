הליך בחירת רב העיר תל אביב-יפו הופך למאבק כוחות חסר תקדים בין העירייה למשרד לשירותי דת. בעוד השר דוחף מועמד משלו, חולדאי וסגניתו עותרים לבג"ץ ומזהירים: "מנסים להשתלט לנו על העיר". כל הפרטים על הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים (בארץ, חרדים)
ראשי הערים הגדולות בישראל - ליאון וחולדאי, פנו במכתב משותף לשרי התחבורה, המשפטים והביטחון הלאומי ובו הם ביקשו: "העניקו לפקחים העירוניים סמכויות לאכוף את החוק האוסר על כניסת רכבים לצומת חסום" (חדשות בארץ)
ביום חמישי האחרון נערך ערב חגיגי לציון הרגעים האחרונים, רגע לפני חידושו ושיפוצו של 'בית הכנסת' הגדול והמיתולוגי בתל-אביב | במהלך האירוע, הקדישו שיר להוריו של החטוף יונתן סמרנו, שנחטף בשבעה באוקטובר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
ראש העיר של תל אביב-יפו, רון חולדאי הכריז על
צמצום דרמטי בשימוש בסמארטפונים בבתי
הספר,
במטרה ליצור סביבת
למידה קשובה ואיכותית יותר.
התוכנית תצא לדרך
בספטמבר 2025,
ותחל בבתי הספר
העל-יסודיים
(חדשות
בארץ)