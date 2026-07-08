פסק דין חריג ניתן השבוע בבית משפט השלום בתל אביב, כאשר השופט דן סעדון הורה על מחיקת תביעה של חברת סלקום נגד אישה עם תסמונת דאון. החברה ניסתה לגבות ממנה חוב של כ-26,300 שקלים בגין רכישת מכשירי אייפון וציוד סלולרי יקר ערך – רכישה שלא ביצעה ולא הבינה את משמעותה.
על פי הפרטים שנחשפו בדיונים, המכשירים נרכשו תוך שימוש בפרטיה האישיים ובתעודת הזהות של האישה, מבלי שחתמה על העסקה ומבלי שהייתה מסוגלת להבין את משמעותה המשפטית. כך הפכה אישה עם מוגבלות משמעותית, שאינה כשירה לניהול התקשרויות מסוג זה, לחייבת בתיק הוצאה לפועל.
הליך משפטי שחשף כשל מערכתי
ההליך התנהל בסיוע אפוטרופוס שפעל מטעמה של האישה, והציף את הכשל החמור בדרך שבה חובות נרשמים במערכות הגבייה. בעוד שסלקום ניסתה לגבות את הכספים בנחישות, נשמטה העובדה המרכזית: מדובר בשימוש פסול בשמה של אישה שלא יכלה, פיזית ומשפטית, לקחת חלק בעסקה.
המקרה מעלה שאלות קשות על התנהלותן של חברות תקשורת מול אוכלוסיות מוחלשות. כיצד הגיעה עסקה בהיקף כה משמעותי לשלב של תיק הוצאה לפועל, מבלי שנעשה בירור בסיסי מול מי שכלל אינה מבינה את ההליך שנפתח נגדה?
בסופו של ההליך, שסופו צדק משפטי, הורה בית המשפט על מחיקת התביעה כנגד האישה. חברת סלקום נדרשה לפעול באופן מיידי לסגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח בעניינה.
תקדים למקרים דומים
פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם בתי משפט מתחו ביקורת על התנהלות חברות כלפי אזרחים מוחלשים. לאחרונה דיווחנו על מקרה דומה שבו עיריית תל אביב נקנסה ב-18,500 שקלים בגין התנהלות בלתי הוגנת בהליכי גבייה.
המקרה הקשה מהווה תמרור אזהרה בוהק לציבור ולמערכות האכיפה: כיצד הפכו מכשירי יוקרה לתיק גבייה אלים, מבלי שנעשה בירור בסיסי מול מי שכלל אינה מבינה את ההליך שנפתח נגדה. במגזר החרדי, שבו משפחות רבות מתמודדות עם הליכי גבייה מורכבים, פסק הדין מעניק תקווה לאזרחים הנאנקים תחת גלגלי הבירוקרטיה.
יצוין כי במקרים דומים, כמו ניסיון תשלום חוב במטבעות שנדחה בשל חוסר תום לב, בתי המשפט מדגישים את חשיבות ההתנהלות ההוגנת בהליכי גבייה. המקרה הנוכחי מדגיש את הצורך בבדיקה יסודית של זהות החייב ויכולתו המשפטית לפני פתיחת הליכי גבייה.
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