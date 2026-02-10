דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)
בעקבות הסערה הציבורית, ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
ראש עיריית סן פרנסיסקו, הדמוקרט דניאל לורי, חתם על תקנה עירונית שעשויה בעתיד לאפשר תשלום של עד חמישה מיליון דולר לכל תושב שחור זכאי בעיר | התשלום יוצא הדופן יגיע על פי התקנה כפיצוי על אפליה היסטורית נגד הקהילה השחורה (בעולם)
ףיהודי שומר מצוות שניסה להתקבל לעבודה כמנהל בחנות צמיגים נדחה בגלל שהודיע על רצונו שלא לעבוד בימי שישי בלילה וביום שבת קודש | החברה הודיעה לו כי הוא אינו מתאים לעבודה לאור דרישותיו | המועמד הגיש תביעה לגוף האחראי על מניעת אפליה - וזכה בפיצוי של 300,000 דולרים (חדשות, משפט)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו הורה שלא לפתוח את שנת הלימודים בכיתות ט' בסמינרים בירושלים, וזאת "בעקבות מצבן של בנות רבות, מכלל החוגים והמגזרים, שלא התקבלו לסמינרים" | ועדת הרבנים הורתה להגדיל את הכיתות לחמישים תלמידות | שר החינוך: "האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים" (חדשות חרדים)
פתיחת שנת לימודים סוערת כזו, העיר בית שמש לא זוכרת כבר תקופה ארוכה. לאחר שנושא השיבוצים עלה על שרטון ולא צלח, הסמינרים המרכזיים בעיר התאחדו ועלו למעונו של הרב הבכיר בעיר הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, שהכריע, כי עד שהנושא לא יוסדר, שנת הלימודים לא תפתח | כל הפרטים (חדשות חרדים)
אושר בועדת השרים לחקיקה, הצע"ח שמטרתה להבטיח מדיניות אכיפה שוויונית כלפי מפגינים בישראל | על פי ההצעה, תיקבע מדיניות שווה באכיפת החוק כלפי מפגינים, ובנוסף תימנע אפליה נגד אוכלוסיות שונות - במימוש זכות היסוד בהפגנה ציבורית (כנסת)