500 תלמידות במחאה נגד העירייה: הדרמה שמסעירה את גילה

סערה בשכונת גילה בירושלים: בשעות הבוקר אתמול (שלישי) התקיים מפגן מחאה שקט ומרגש בהשתתפות כ-500 תלמידות מכלל השכבות של בית הספר "בית יעקב גילה".

התלמידות והוריהן מחו על המצב הבלתי נסבל שבו המוסד החינוכי מפוצל בין מבנים שונים, מצב שפוגע קשות בתפקוד השוטף ובתלמידות עצמן.

הסערה החלה לאחר שנים שבהן נאלצו התלמידות לנסוע מדי יום לשכונת בית וגן המרוחקת. למרות שהובטח להן מבנה קבע בתוך השכונה, בפועל בוצע פיצול: השכבות הצעירות עברו למבנה בגילה, בעוד השכבות הבוגרות נותרו בבית וגן.

לקראת שנת הלימודים הבאה, התוכנית העירונית היא להעביר את הכיתות הגבוהות למבנה אחר בתוך השכונה, אך כזה שמנותק לחלוטין מסניף השכבות הצעירות – צעד שמנציח את הנתק ומקשה על המשפחות.

בוועד ההורים טוענים כי הפיצול אינו רק עניין טכני של מיקום, אלא פגיעה מהותית באקלים החינוכי, בניהול המוסד ובתקציבים. "אי אפשר לנהל מוסד חינוכי בצורה כזו", מזהירים ההורים, ומדגישים כי הפיצול "קורע משפחות". לטענתם, המשמעות של השארת המצב הקיים היא הפקרה של ממש של הבנות.

מה שהופך את המאבק לחריף יותר היא העובדה כי לדברי ההורים, קיימים בשטח פתרונות זמינים וקרובים שיאפשרו את איחוד בית הספר תחת קורת גג אחת כבר כעת. לטענת נציגי ההורים, הסיבה היחידה שהפתרונות הללו אינם מיושמים היא "מניעה פוליטית בלתי סבירה" המונעת מהנושא לעלות לסדר היום העירוני.

ההורים מבהירים כי המחאה השקטה הבוקר היא רק תחילתו של המאבק. הם דורשים מעיריית ירושלים להתעשת ולשים את טובת הילדות בראש סדר העדיפויות, לפני כל אינטרס אחר. "חובה לדאוג לפתרון קבע מאוחד כבר בשנת הלימודים הקרובה", סיכמו בוועד ההורים, תוך איום בהחרפת הצעדים אם דרישותיהם לא ייענו.

תגובת עיריית ירושלים:

"במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים הקרובה, לראשונה כל הבנות בגילאי היסודי המתגוררות בשכונת גילה ילמדו בתוך השכונה, מבלי להידרש לצאת מחוץ לה.

"נכון לשנת הלימודים הנוכחית, תלמידות כיתות א'–ג' לומדות בגילה, בעוד שתלמידות כיתות ד'–ח' נאלצות ללמוד בבית וגן. החל משנת הלימודים הקרובה, כלל התלמידות ילמדו בשכונת גילה.

"לשם מימוש המהלך, השקיעה העירייה מיליוני שקלים בהקמת תשתיות ומבנים חדשים שיאפשרו קליטה מיידית של התלמידות. בשלב זה ילמדו הבנות בשני מבנים נפרדים:

"כיתות א'–ג' – במבנה חדש ומשמעותי, שנבנה בהשקעה של מיליוני שקלים ויועד במיוחד עבור השכבות הצעירות. כיתות ד'–ח' – במבנה חדש, מרווח ומתקדם, שהוקם בתקציב חסר תקדים ומותאם לצורכי התלמידות ולסביבת למידה איכותית.

"במקביל, החלה בימים אלה בנייתו של משכן הקבע של בית הספר המרכזי בשכונה, אשר עתיד לאכלס את כלל תלמידות בית הספר תחת קורת גג אחת. המבנים החדשים ישמשו את בית הספר בשנתיים הקרובות, עד להשלמת הקמתו של המבנה הקבוע, הצפויה בתוך כשנתיים".