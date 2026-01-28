ענקית התקשורת סלקום תבעה אישה עם מוגבלות שכלית בגין חוב של 26,300 ש"ח על ציוד יקר שלא רכשה. התביעה נמחקה לאחר שהתברר כי פרטיה האישיים נוצלו לרכישות ללא ידיעתה – סלקום אולצה לסגור את תיק ההוצאה לפועל (חוק ומשפט)
כולנו מכירים את הרגע הזה: אתם עומדים מול המקרר החדש, המסך המנצנץ או סט הצמיגים שהבטיחו לכם שהוא "הכי טוב בשוק". המוכר מחייך, המזגן בחנות מלטף, ואתם כבר מוציאים את כרטיס האשראי; אבל רגע לפני שה"גיהוץ" הופך לעובדה מוגמרת, כדאי שתדעו - הזירה הקמעונאית היא שדה קרב, והנשק הכי חזק של המוכר הוא לא המוצר, אלא מה שהוא לא מספר לכם (צרכנות)